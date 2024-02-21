Cloud RAN: Nokia переводит свое решение Cloud RAN на ИИ на базе NVidia

MForum.ru
21.02.2024,
Nokia делает ставку на самые передовые технологии от номера 1 в области процессоров для ИИ. Компания объявляет о глубоком сотрудничестве с NVIDIA, которое должно "преобразовать мобильные сети".
В рамках этого сотрудничества планируется разрабатывать решения Cloud RAN с опорой на процессоры NVIDIA Grace, технологию in-Line Layer 1 (L1) ускорителей Nokia и нокийское облачное ПО Cloud RAN. Графические процессоры NVidia Nokia задействует в приложениях ИИ и ускорителях vRAN, в дальнейшем все это трансформируется в подход AI-RAN.
Ожидается, что это расширит возможности AnyRAN подхода Nokia, позволяя операторам разворачивать специализированную, гибридную или облачную среду RAN - в зависимости от их предпочтений.
Nokia заявляет, что ее архитектура In-Line обеспечивает возможность интеграции с ведущими облачными или серверными инфраструктурами.
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Nokia ранее активно развивала собственные чипы, была классической компанией с проприетарными решениями. И вот мы наблюдаем трансформацию - опору на чужой (передовой) продукт NVidia, и продолжение инвестиций денег и других усилий в облачный подход к построению современных сетей сотовой связи.
Мне кажется, что сейчас для Nokia наступил весьма переломный момент - либо анонсируемые сегодня подходы выстрелят, и Nokia еще поиграет в 1-й лиге, либо компании придется смириться с уходом во второй эшелон, куда-то на уровень Samsung Electronics.
Напомню, в чем состоит основное декларируемое преимущество подхода Cloud RAN - снижение затрат на инфраструктуру: перенос базовых станций в облако позволяет операторам мобильной связи снизить затраты на физическую инфраструктуру, такую как специализированные серверы и сетевое оборудование. Есть и другие известные плюсы.
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теги: Cloud RAN Nokia NVidia
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