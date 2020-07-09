Open RAN: Nokia попытается выжить и победить за счет разворота в Open RAN

09.07.2020, MForum.ru

Nokia находится в непростой ситуации. Конечно, не все так плохо, но динамика последних лет весьма противоречива, что привело и к смене руководителя, и к потере ряда заказов, и, похоже, к очередной смене курса.

Очередной маневр Nokia - это дерзкое смещение в сторону Open RAN. "Nokia стремится к лидерству в области открытого мобильного будущего, за счет инвестиций в решения Open RAN и Cloud RAN с целью создания надежной телекоммуникационной экосистемы с высокой производительностью и защищенностью сети", - сказал Томми Уитто, президент направления мобильных сетей Nokia.

В конце июня 2020 года, поставщик сетевой инфраструктуры объявил о предстоящем выпуске виртуализированной линейки 5G Airscale cloud RAN, за которым на днях последовало еще одно заявление, также касающееся OpenRAN.

Nokia первой из традиционных поставщиков сетевой инфраструктуры взяла на себя обязательства добавлять открытые интерфейсы в свои продукты, что теоретически позволит клиентам добавлять оборудование сетевой инфраструктуры к системам, созданным на оборудовании конкурентов.

Давайте разбираться зачем Nokia это делает.

В отрасли очевидно заметен спрос на подход Open RAN. Операторы, во-первых, устали от засилья 3-4 поставщиков, в значительной степени диктующих условия поставок, цены и частоту обновления оборудования. Операторам хотелось бы вместо этого получить возможность в любой момент покупать любой элемент сетевого оборудования "с полки" оптового магазина и, при необходимости, иметь возможность заменить его на точно такой же, но надежнее, функциональнее, продуктивнее или дешевле от другого бренда.

До сих пор массовый переход к Open RAN сдерживало в основном то, что традиционные вендоры это направление не поддерживали, а все остальные поставщики не имеют истории успешных внедрений и не могут предоставить комплексное решение 5G, уровень надежности работы которого мог бы удовлетворить операторским запросам.

Nokia, которая в последние годы испытывает немалую турбулентность, возможно оказалась в ситуации, когда компания либо окончательно уйдет из высшей лиги поставщиков мобильной инфраструктуры, либо изменится в той мере, в какой это обеспечит ей возможность вновь бороться за лидерство.

Из этого вполне закономерно вытекает объявленный компанией курс на Open RAN. И в отличие от ситуации с ньюкамерами, выход в это поле такого игрока как Nokia, это уже вполне серьезно.

Конечно есть немалая дистанция от заявлений до появления реально работающих и совместимых с решениями других поставщиков систем. Но уже в этом году берлинская лаборатория Deutsche Telekom будет модернизирована с тем, чтобы сосредоточиться на проверке совместимости решений, соответствующих Open RAN. Тесты будут вести и другие организации.

Так что пока что революция не произошла. Пока что следует признать, что Nokia выдала рынку грамотный месседж, отвечающий запросам операторов. Но на сегодняшний день это лишь ничем не подтвержденные слова, которые еще предстоит доказывать результатами тестов.

И даже после успешных тестов не стоит думать, что операторы тут же массово забросят привычных вендоров ради закупки "сборной солянки" от различных производителей. Вначале нас ожидает процесс тестов на кошках - развертывание сетей Open RAN в небольших странах или в отдельных регионах. И уже после того, как концепция будет проверена реальной практикой, и лишь в случае, если станет ясно, что так дешевле (в терминах TCO) и хотя бы не хуже (в терминах SLA), начнется массовый переход на Open RAN. К этому времени остальные вендоры давно уже определятся, готовы ли они к конкуренции в изменившейся парадигме и встроятся в процесс, возможно сохранив за собой заметные рыночные позиции.

Тем не менее, следует признать, что Nokia сделала разумный тактический ход. Окажется ли он грамотным, исходя из стратегических целей компании, или Nokia открыла ящик Пандоры, мы узнаем в ближайшие годы.

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