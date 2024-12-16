Cloud RAN: Elisa внедряет Cloud RAN 5G на базе решения Nokia

16.12.2024, MForum.ru

Финский оператор Elisa внедряет решение Cloud RAN облачной RAN 5G компании Nokia. Участники проекта называют этот кейс «первым в Европе».

Cloud RAN (облачная радиоподсистема – это концепция архитектуры в телекоммуникациях, которая предполагает перемещение всех или некоторых функций цифровой обработки полосы частот с базовой станции в ЦОД или в облачную инфраструктуру.

Технический директор Elisa Калле Лихтинен заявляет, что добавление возможности Cloud RAN расширяет работу по виртуализации сети, переводу ядра и периферии сети в облако, что, как ожидается, постепенно позволит прийти к автономизации сети.

Как утверждает Nokia, Elisa сможет запустить собственную настройку облачной радиоподсистемы вместе с «целевыми сетями в гибридном окружении», которые могут масштабироваться до необходимой мощности. Развертывание использует единое ПО Nokia RAN и может обрабатывать как голосовые вызовы 5G, так и обеспечивать передачу данных 5G.

Решение использует радиомодули Nokia AirScale Massive MIMO, ПО для цифровой обработки и ПО управления сетью Manta Ray с поддержкой ИИ.

Ключевым элементом решения является интеграция с гибридной облачной службой, предоставляемой поставщиком ПО с открытым исходным кодом Red Hat. Решение OpenShift этой компании работает на Kubernetes и позволяет операторам масштабировать свои сети 5G.

По мнению Оноре Лабурдетт, вице-президента по телекоммуникациям в Red Hat, значимость облачной сети RAN заключается также в возможности развертывать услуги на периферии сети.

Запуск решения на сети Elisa – иллюстрация того, что предлагаемое Nokia решение Cloud RAN готово к коммерческим развертываниям.

По заявлению Nokia, решение ранее испытывалось в условиях лаборатории в различных конфигурациях, включавших комбинации оборудования радиоподсети различных вендоров.

по материалам Mobile World Live

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Cloud RAN 5G Elisa Nokia технологии решения

--