Кадры: Петр Иванцов стал вице-президентом по юридическим вопросам билайн

MForum.ru

Кадры: Петр Иванцов стал вице-президентом по юридическим вопросам билайн

21.01.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Вымпелком объявила о назначении Петра Иванцова вице-президентом по юридическим вопросам. Петр Иванцов работа в команде Виктора Бирюкова, который ранее курировал этот блок, но теперь ушел на должность главного юрисконсульта холдинга VEON.

 

 

Петр Иванцов обеспечит правовое сопровождение операций группы VEON в России, включая юридическое сопровождение бизнеса, слияний и поглощений, корпоративного управления, договорной работы, а также за судебную, антимонопольную, трудовую, административную и уголовную практики, обеспечивая при этом координацию по юридической линии со штаб-квартирой VEON в Амстердаме.

Петр Иванцов работает компании с 2007 года. В разные годы он занимался вопросами соблюдения корпоративных обязательств, корпоративными вопросами, юридической поддержкой слияний и поглощений, вопросами договорной поддержки и поддержки в области сделок с недвижимым имуществом, а также некоторое время возглавлял комплаенс билайн.

Александр Торбахов, генеральный директор билайн:

«Петр много лет работает в нашей компании и отлично знает ее специфику. Для нас особенно важно, что на предыдущей своей должности он занимался правовой поддержкой корпоративных сделок и договорной работы. Его опыт очень пригодится нам в реализации нашей стратегии в ближайшие годы: вы могли заметить, что корпоративные сделки в 2021 году приобрели для нас особенно важное значение. Это заслуга в том числе и Петра»

В новой должности Петр Иванцов будет подчиняться напрямую генеральному директору.

пресс-релиз компании Вымпелком

--

теги: билайн Вымпелком кадры Петр Иванцов назначения

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.07. [Новости компаний] Кадры: Максим Коляков возглавил отделение Билайн в Орловской области / MForum.ru

05.07. [Новости компаний] Кадры: Продуктовым маркетингом Вымпелкома займется выходец из МегаФон / MForum.ru

23.06. [Новости компаний] Кадры: Делгира Пюрбеева назначена директором отделения Билайн в Калмыкии / MForum.ru

21.06. [Новости компаний] Кадры: Ренат Насредтдинов - новый вице-президент Билайн по M&A / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Кадры: Вячеслав Николаев тасует команду топов МТС / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:25 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Кадры. Телеком] Петр Иванцов назначен вице-президентом по юридическим вопросам билайн 21 января 2022 года, - билайн объявляет о назначении Петра Иванцова вице-президентом по юридическим вопросам. ...
Сегодня 13:24 ABloud Тема: Дроны (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3)
[Применение беспилотников] Билайн запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период 21 января 2022 года, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru ...
Сегодня 09:49 ABloud Тема: Объединенное Королевство (20.03.2008)
[5G. OpenRAN. Vodafone] Vodafone switches on first 5G OpenRAN site Vodafone plans to have 2,500 OpenRAN sites live by 2027. * Vodafone switches on the UK’s first OpenRAN site to carry live 5G ...
Вчера 15:02 ABloud Тема: Отечественное оборудование (30.01.2005)
[Российское оборудование 5G / LTE] Ростех представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G 20 января 2022 г., пресс-релиз через MForum.ru. Глава Ростеха Сергей Чемезов представил ...
Вчера 14:16 ABloud Тема: Промышленные роботы (23.04.2015)
[Промышленные роботы. Практика внедрения] Робот ABB помогает разгрузить рабочих немецкого производителя технического текстиля Идея автоматизации производства с помощью роботов становится все ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.01. [Новинки] Анонсы: Готовится релиз Doogee V20 / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A36 представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue Charm 10 – бюджетная новинка с корпусом из стекла / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 3 будет основан на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Moto G71 5G на Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: