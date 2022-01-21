Кадры: Петр Иванцов стал вице-президентом по юридическим вопросам билайн

MForum.ru
21.01.2022,
Компания Вымпелком объявила о назначении Петра Иванцова вице-президентом по юридическим вопросам. Петр Иванцов работа в команде Виктора Бирюкова, который ранее курировал этот блок, но теперь ушел на должность главного юрисконсульта холдинга VEON.
Петр Иванцов обеспечит правовое сопровождение операций группы VEON в России, включая юридическое сопровождение бизнеса, слияний и поглощений, корпоративного управления, договорной работы, а также за судебную, антимонопольную, трудовую, административную и уголовную практики, обеспечивая при этом координацию по юридической линии со штаб-квартирой VEON в Амстердаме.
Петр Иванцов работает компании с 2007 года. В разные годы он занимался вопросами соблюдения корпоративных обязательств, корпоративными вопросами, юридической поддержкой слияний и поглощений, вопросами договорной поддержки и поддержки в области сделок с недвижимым имуществом, а также некоторое время возглавлял комплаенс билайн.
Александр Торбахов, генеральный директор билайн:
«Петр много лет работает в нашей компании и отлично знает ее специфику. Для нас особенно важно, что на предыдущей своей должности он занимался правовой поддержкой корпоративных сделок и договорной работы. Его опыт очень пригодится нам в реализации нашей стратегии в ближайшие годы: вы могли заметить, что корпоративные сделки в 2021 году приобрели для нас особенно важное значение. Это заслуга в том числе и Петра»
В новой должности Петр Иванцов будет подчиняться напрямую генеральному директору.
пресс-релиз компании Вымпелком
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