Услуги: МТС сообщает о запуске в Алтайском крае виртуального SMS-гида

27.12.2021, MForum.ru

Идея бесплатного сервиса в том, что когда абонент из другого региона прибывает в Алтайский край, то ему по SMS приходит ссылка, которая ведет на страницу с информацией для туриста. На этой странице собраны фото и описания знаковых мест региона, блюд местной кухни, необычных туристических маршрутов. Также приведен ряд любопытных фактов, например, почему алтайский мед знаменит на весь мир, почему стоит посетить музей Василия Шукшина и как меняется цвет Катуни в зависимости от времени года. В общем, информация для поклонников эрудиции.

SMS-гид МТС доступен по прямой ссылке mts.ru/barnaul , воспользоваться им могут абоненты любого оператора.

«Одной из стратегических задач развития сферы туризма в Алтайском крае является улучшение туристской навигации и повышение информированности гостей о возможностях отдыха в регионе. Инициатива МТС по созданию виртуального путеводителя очень актуальна и своевременна. Нам есть что показать гостям, ведь Алтайский край обладает большим туристическим потенциалом, удивительно богатой и разнообразной природой, культурно-историческим наследием. На территории региона представлены многочисленные туристические маршруты, разнообразные программы отдыха и туризма. Поэтому каждый путешественник здесь найдет занятие по вкусу: от спокойного, умиротворенного отдыха на природе до экстремальных видов спорта», — прокомментировал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

«Мы рады способствовать тому, чтобы пребывание гостей в Алтайском крае было комфортным и максимально насыщенным, чтобы как можно больше гостей могли оценить и полюбить наш удивительный край. Для этого мы обеспечили LTE-покрытие не только в популярных туристических местах – в Белокурихе, на Яровой и Бирюзовой Катуни, но и вдоль автодорог на пути к ним. Также мы готовы способствовать привлечению туристов в регион с помощью платформы «МТС.Регион», где с Big Data помогает оценить турпоток и состав въезжающих в регион, изучить предпочтения туристов и характер их трат, определить ключевые места притяжения и спрогнозировать посещаемость мероприятий. Такие данные при позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима»», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Конечно, не бывает информации одинаково интересной всем и каждому. Кто-то предпочитает делать "маленькие открытия" самостоятельно, другие предпочитают немассовые "точки интереса" - скажем, историю Белого движения или местную граффити-культуру. Но для многих это, вероятно, вполне интересный вариант быстро узнать об основных местных достопримечательностях региона.

пресс-релиз МТС

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