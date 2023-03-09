Услуги: МТС сообщает о росте пользования сервисом МТС Cashback в Алтайском крае

09.03.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что за год удвоилось пользование сервисом МТС Cashback в Алтайском крае. Активнее всех пользуются сервисом люди в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте - 18-34 лет. Особенно эта услуга востребована у женщин - в 2 случаях из 3.

Каждый второй абонент расходует мобильный кэшбэк, прежде всего, на оплату мобильной связи. Также средства тратят на приобретение небольших гаджетов типа зарядников и смарт-часов, а также аксессуаров - чехлов и защитной пленки.

«Программой лояльности МТС Cashback легко пользоваться – нужно просто скачать мобильное приложение и совершать свои обычные траты. Баллы будут начисляться за покупки у партнеров и оплату сервисов нашей экосистемы, таких как МТС Live или подписка МТС Premium. В «фоновом» режиме за год легко накопить как минимум на новые smart-часы, и как максимум – на новый смартфон», – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

МТС Cashback - не единственный экосистемный сервис, который пользуется спросом у абонентов, в списке востребованных по данным оператора также онлайн-кинотеатр KION и услуга защиты от спам-звонков. Число клиентов, которые одновременно пользуются несколькими цифровыми сервисами за год выросло на 30%, но их абсолютное число или хотя бы долю в абонентской базе МТС не приводит.

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теги: услуги МТС Cashback Алтайский край

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