Развитие сетей: Алтайские ковикулы - МТС изучила турпотоки

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Развитие сетей: Алтайские ковикулы - МТС изучила турпотоки

10.11.2021, MForum.ru

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В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года по данным Big Data МТС число туристов в Алтайском крае выросло на 25% относительно 2020 года.

 

Photo by Pavel Marianov on Unsplash

 

В частности, повышенная "цифровая активность" отмечалась в Белокурихе, где сосредоточены многочисленные отели и гостевые дома, здесь использовали на 30% больше мобильного интернета, чем годом ранее. Увеличилось не только количество туристов, также расширилась география мест, откуда они приезжают. Если ранее это были в основном жители Кемеровской, Томской и Новосибирской областей, то в 2021 году отмечается много гостей из центральных регионов России, в том числе, из Москвы.

Еще одно место, где отмечался значительный рост интернет-трафика - озеро Лебединское в часе езды от Белокурихи. Сюда приезжают в основном гости курорта, а также жители Барнаула, Бийска и Новосибирска. В сравнении с прошлым годом объем скачанного интернет-трафика здесь вырос на четверть.

«Алтайский край – одно из популярных направлений среди ценителей экотуризма, нам есть чем удивить даже бывалых путешественников. И МТС вносит свой вклад – к началу летнего сезона мы провели апгрейд оборудования в Белокурихе, на 30% увеличив скорость мобильного интернета в турзоне. Также мы улучшили покрытие вдоль автомобильных дорог, ведущих к Яровому и Завьяловским озерам, чтобы туристы могли пользоваться скоростным интернетом, быть онлайн даже в пути и делиться впечатлениями», – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой. В целом в Алтайском крае отмечается высокая активность не только МТС, но и Вымпелкома с МегаФоном.

В частности Билайн в феврале 2021 года сообщал о том, что нарастил число вышек в Алтайском крае на 15%. Также проведен очередной этап модернизации сети 4G/LTE (прежде всего рефарминг частот 1800 МГц), что позволяет обслуживать больше абонентов на большей скорости. В декабре 2020 года жители Алтайского края по данным компании тратили в сети LTE в 2 раза больше трафика, чем годом ранее.

МегаФон в марте рассказывал об активной стройке сети LTE в Алтайском крае, благодаря которой 250 тысяч сельских жителей края получили доступ к высокоскоростному интернету.

В апреле 2021 года МТС в Алтайском крае обеспечила интернет по LTE/4G еще в 10 населенных пунктах с количеством жителей от 500 человек. Новые базовые станции оператора появились в селах Змеиногорского, Шипуновского, Первомайского, Заринского, Мамонтовского, Хабарского, Локтевского и Суетского. В селе Гонохово сеть LTE появилась впервые.

В октябре 2021 года МТС вновь сообщала о расширении покрытия LTE в Алтайском крае - было обеспечено непрерывное покрытие вдоль участка железной дороги и автотрассы от Барнаула до Новоалтайска. Новые базовые станции LTE появились, в частности, на выезде из Барнаула вблизи Старого моста, у Гребного канала, в селе Присягино и на станции Развилка. Водители теперь могут пользоваться навигаторами и привычными онлайн-сервисами, а пассажиры - слушать музыку в режиме онлайн и общаться в социальных сетях. Ранее МТС сообщала об улучшении покрытия сети LTE вдоль автотрассы, ведущей к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае — озеру Яровому и Заявьяловским озерам.

МТС в Алтайском крае активно использует доступные компании частотные ресурсы, в частности, под LTE задействована не только "классика" - b3/b7, но также b8 и b38, что благостно сказывается на размерах покрытия и на емкости сети.

Подробнее - на странице телеком в Алтайском крае

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теги: телеком развитие сетей Алтайский край МТС

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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