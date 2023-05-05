Развитие сетей: МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в Томском районе Алтайского края

05.05.2023, MForum.ru

МТС в Алтайском крае активно развивает инфраструктуру. Новости о новых развертываниях оборудования сотовой связи из этого региона приходят регулярно. На этот раз оператор сообщает о расширении сети LTE в Томском районе Алтайского края в населенных пунктах, где расположены садовые и дачные участки.

В частности, сеть LTE МТС появилась в поселке Научный городок, СНТ Обь и Обь-1.

«Скоро лето и пригород Барнаула вновь оживет благодаря многочисленным дачникам. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкость сети там, где это необходимо. Важно, чтобы барнаульцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

В прошлом году доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили владельцы СНТ, расположенных вдоль Заринского тракта — «Черемшанка», «Березовая Роща», «Вагонник», «Дружба», «Надежда», «Вагоностроитель 2», «Феникс», «Энергостроитель», «Голубцовское», «Сигнал» и «Ст.40 км».

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теги: МТС Алтайский край развитие сетей

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