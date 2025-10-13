Развитие сетей: МегаФон в Курганской области - новые базовые станции запущены в Кетовском муниципальном округе

Развитие сетей: МегаФон в Курганской области - новые базовые станции запущены в Кетовском муниципальном округе

13.10.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске новых базовых станций в самом большом по численности населения муниципальном округе Курганской области. Благодаря этому около 4,5 тысяч жителей теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Инженеры оператора развернули новую инфраструктуру в населенных пунктах Бараба, Каширино, Менщиково, Пименовка Чесноки, а также вблизи СНТ «Икчанка» и «Рябинушка» недалеко от посёлка Чистопрудный.

Базовые станции работают в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает уверенный сигнал и высокую скорость мобильного интернета на всей территории сел и поселков – в жилых домах, на приусадебных участках и дорогах. Теперь местные жители могут не только комфортно общаться в мессенджерах и пользоваться соцсетями, но и решать повседневные задачи: подавать заявки на госуслуги, работать удалённо, учиться на онлайн-платформах.

«Кетовский муниципальный округ – один из ключевых сельских районов Курганской области, где проживает 55 тысяч человек. Мы понимаем, как важно иметь быстрый и надежный мобильный интернет там, где живёшь и работаешь каждый день. Наша задача – обеспечить для жителей такую связь, которой действительно хочется пользоваться ежедневно», – отметил директор МегаФона в Курганской области Геннадий Жуков.

С начала года оператор уже модернизировал сеть в десятках населённых пунктов региона, обеспечив связь и мобильный интернет в жилых микрорайонах, на территории садовых и дачных массивов и общественных пространств.

теги: развитие сетей Куганская область МегаФон

