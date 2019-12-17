Мотив запускает бесплатное закрытое тестирование VoLTE

17.12.2019, MForum.ru

17 декабря 2019, пресс-релиз МегаФон, через MForum.ru.

В понедельник 16 декабря Мотив запустил бесплатное закрытое пользовательское тестирование технологии VoLTE (Voice over LTE). Тестирование будет проходить на всей лицензионной территории сотового оператора: в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Мотив ранее анонсировал подготовку к запуску VoLTE и внутреннее тестирование технологии. Сегодня услышать неуловимые оттенки голоса своего собеседника уже могут абоненты Мотив, приняв участие в бесплатном закрытом пользовательском тестировании VoLTE.

«Не все существующие смартфоны поддерживают эту инновационную технологию. В настоящее время мы готовы подключить к тестированию VoLTE абонентов, которые пользуются устройствами с доступной функцией. В ближайшее время мы отправим личное приглашение каждому абоненту-владельцу соответствующего телефона – уточняет генеральный директор телекоммуникационной группы Мотив Алексей Артемасов. – Только за текущий год количество LTE-абонентов в нашей сети увеличилось на 30%. Мы ожидаем, что голосовая связь по технологии VoLTE будет стремительно набирать популярность среди них, поскольку имеет ряд неоспоримых преимуществ».

В первую очередь речь идет о высококачественной передаче звука в формате HD-voice, который можно сравнить только с реальным общением. Максимальное качество звука будет достигаться при звонке внутри сети Мотив, когда оба собеседника разговаривают через VoLTE. Само название технологии «Voice over LTE» говорит о том, что во время голосового вызова не будет прерываться интернет-сессия. То есть абонент может одновременно разговаривать и пользоваться 4G-интернетом, например, открыть поиск Google или вести параллельно переписку в мессенджере, листать ленту в Instagram или проверять e-mail. Еще одним преимуществом VoLTE является моментальное установление соединения вызова – только сделал дозвон, а у принимающей стороны уже звонит телефон.

«В ближайшее время список смартфонов, на которых можно настроить VoLTE в сети Мотив будет расширяться, — комментирует Алексей Артемасов. – Мы ведем переговоры с производителями всех популярных марок телефонов, чтобы как можно большее число наших абонентов смогло использовать современную технологию уже в новом году».

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