Кадры: Иннокентий Цой заменил Виктора Дерягина на должности директора филиала МТС в Курганской области

13.10.2017, MForum.ru

Виктор Дерягин более не работает в МТС. В Курганской области планируется развивать сеть LTE в отдаленных районах.

Биография Иннокентия Цоя

Иннокентий Цой родился в 1983 году. Закончил Кыргызcко-Российский Славянский университет по специальности «Менеджмент» в 2005 году. Карьеру начал в сфере дистрибуции. До прихода в МТС он возглавлял магнитогорский и ижевский филиалы компании «ВымпелКом».

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