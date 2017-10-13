Кадры: Иннокентий Цой заменил Виктора Дерягина на должности директора филиала МТС в Курганской области

MForum.ru
13.10.2017,
Виктор Дерягин более не работает в МТС. В Курганской области планируется развивать сеть LTE в отдаленных районах.
Биография Иннокентия Цоя
Иннокентий Цой родился в 1983 году. Закончил Кыргызcко-Российский Славянский университет по специальности «Менеджмент» в 2005 году. Карьеру начал в сфере дистрибуции. До прихода в МТС он возглавлял магнитогорский и ижевский филиалы компании «ВымпелКом».
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© Алексей Бойко,
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