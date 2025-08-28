Развитие сетей: МТС в Тамбовской области - с начала 2025 года сети LTE запущены в 109 малых населенных пунктах

MForum.ru
28.08.2025,
МТС сообщает, что с начала 2025 года запустила поддержку голосовой связи и мобильного интернета 4G/LTE более чем для 40 тысяч сельчан, живущих в отдаленных населенных пунктах региона.
С начала года МТС расширила и укрепила сеть в Тамбовской области. Больше всего малых сел, где появились качественная связь и интернет, находятся в Уметском (11), Инжавинском (8) и Рассказовском (8) районах. Самыми малочисленными среди подключенных в последнее время к LTE населенных пунктов стали Подвигаловка Кирсановского района, Большая Даниловка Мордовского района, Христофоровка Сосновского района. В каждом из этих сел - не более 200 человек. Самыми многочисленными – село Медное Сампурского района, Вольная Вершина Уваровского района и Мезинец Староюрьевского района с населением до 600 человек. Только за последний месяц к высокоскоростному интернету и устойчивой голосовой связи МТС были присоединены еще больше 5 тысяч жителей районов Тамбовской области.
К сожалению, полного списка насаленных пунктов, где появилось LTE компании, пресс-служба МТС не приводит.
«Каждое новое подключение для нас — это не просто задача, это живые, настоящие истории. Например, об учителе сельской школы, которому теперь доступны дополнительные учебные пособия, электронные книги, полезный для школьников фото- и видеоконтент, наконец, обмен опытом с коллегами, дистанционное повышение квалификации. Это возможность для ребят получать образование не хуже, чем в городе. Именно такие моменты наполняют смыслом нашу работу», - прокомментировал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.
