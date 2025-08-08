Развитие сетей: МегаФон в Тамбовской области - обеспечен доступ к 4G еще для 5 тысяч жителей области

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Тамбовской области - обеспечен доступ к 4G еще для 5 тысяч жителей области

08.08.2025, MForum.ru

Более 5 тысяч жителей сел и деревень Тамбовской области получили доступ к мобильному интернету и звонкам в режиме VoLTE по итогам работ МегаФон в рамках программы УЦН (устранения цифрового неравенства).

Новые возможности уже оценили жители 13 муниципальных образований: Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, Мордовского, Мучкапского, Никифоровского, Первомайского, Петровского, Рассказовского, Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Уваровского районов.

В числе прочих сеть 4G появилась в селах Чернавка, Подвигаловка, Змеевка и Большая Даниловка, а также в деревне Каменные Озерки и других небольших населенных пунктах. На территории сельских поселений предоставляются также услуги Yota. Скоростной мобильный интернет появился и в селе Покрово-Чичерино, знаменитом сохранившейся усадьбой дворянского рода Чичериных — историческим памятником муниципального значения.

«Мы планомерно расширяем покрытие сети при помощи господдержки и используя собственные инвестиции. Например, весной этого года мобильный интернет четвертого поколения появился в 18 поселениях, сейчас же 4G-сигнал стал доступен еще для 16 небольших населенных пунктов.», — прокомментировал директор МегаФона в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В общей сложности с начала 2025 года специалисты оператора модернизировали и построили около 50 телеком-объектов в регионе.



теги: Тамбовская область развитие сетей

 

© Алексей Бойко, MForum.ru


