Пресс-релизы: Qualcomm представляет новый аудиокодек aptX Adaptive

31.08.2018, MForum.ru

Революционная технология Qualcomm сочетает в себе надежность, высокое качество звука, масштабируемость и низкую задержку, что позволяет обеспечивать универсальное гибкое решение практически для всех ключевых случаев, когда необходима беспроводная передача аудио

Берлин, Германия — 31 августа 2018. — Qualcomm Technologies International, Ltd, дочерняя компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), сегодня объявила о выпуске Qualcomm® aptX ™ Adaptive — аудиокодека нового поколения, способного к динамической перенастройке. Это замечательное дополнение к премиальному портфолио аудиопродуктов Qualcomm Technologies International, Ltd. сочетает в себе повышенную надежность, высокое качество звука, масштабируемость, низкую задержку и передачу звука с низким битрейтом, которые позволят пользователям получать самые лучшие ощущения при использовании беспроводных аудиоустройств для игр, просмотра видео и прослушивания музыки, то есть в тех наиболее распространённых ситуациях, когда требования к звучанию особенно высоки. Технология aptX Adaptive разработана таким образом, чтобы автоматически подстраиваться и обеспечивать оптимальное качество звука или задержки в зависимости от типа контента, воспроизводимого на устройстве, а также с учетом состояния радиоэфира для поддержки надежного соединения.

«aptX Adaptive двигает вперёд всю нашу индустрию, так как этот кодек специально разработан для обеспечия такого же качества звука как и при проводном подключении, для широкого диапазона источников и предоставления потребителям ощущения полного погружения, — объясняет Энтони Мюррей (Anthony Murray), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения голосовых и музыкальных технологий компании Qualcomm Technologies International, Ltd. — При использовании этого нового продукта слушателям не придётся ничего делать — aptX Adaptive сам динамически настроит производительность, чтобы наилучшим образом обеспечить исключительный звук вне зависимости от того, играет ли пользователь в игру или слушает песню».

Оптимизация звука при совершении телефонного звонка существенно отличается от оптимизации при воспроизведении музыки или аудиоконтента в приложениях, где задержка имеет решающее значение как, например, это бывает в играх. Стремительный рост популярности игр и видео на мобильных устройствах означает, что от беспроводных аудиоустройств требуется полная синхронизация аудио- и видеодорожки. В 2018 году компания Qualcomm Technologies International, Ltd. провела опрос State of Play среди пользователей смартфонов, пытаясь узнать, что же им нужно от персонального аудио. Результаты опроса показали, что 30% опрошенных потребителей хотят использовать беспроводные наушники, помимо обычного прослушивания музыки и совершения звонков, для игр или для просмотра видео.

«Большинство аудиокодеков, доступных сегодня, в значительной степени являются статичными по своей сути и выдают фиксированный битрейт, что может привести к проблемам с беспроводным подключением в изменяющихся условиях, — говорит Джонни МакКлинток (Jonny McClintock), директор по маркетингу продуктов компании Qualcomm Technologies International, Ltd. — Многие из этих кодеков были разработаны для обычного прослушивания музыки и просто не подходят для использования в играх с малой задержкой, в аудио- и видеоприложениях. aptX была одной из первых технологий, изменяющих правила игры в области прослушивания музыки через Bluetooth. Мы продолжили работу над созданием технологии, которая поможет трансформировать опыт прослушивания для следующего поколения потребителей, которые хотят полностью уйти от использования проводных устройств».

Адаптивный декодер aptX Adaptive для таких устройств, как гарнитуры, наушники и динамики, будет доступен для потребителей на однокристальных Bluetooth-системах линеек Qualcomm® CSRA68100 и Qualcomm® QCC5100 с сентября 2018 года. Планируется, что версия aptX Adaptive для таких устройств, как смартфоны и планшеты, будет доступна на платформе Android P с декабря 2018 года. Для получения более подробной информации посетите сайт www.aptx.com.

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теги: микроэлектроника

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