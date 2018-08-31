Пресс-релизы: Toshiba представляет карты памяти N502, позволяющие записывать видео в формате 8K

MForum.ru
31.08.2018,
Компания Toshiba представляет серию SD-карт UHS-II EXCERIA PRO™ N502, созданных для работы в самых современных цифровых камерах и позволяющих записывать видео в форматах 4K и 8K, а также выполнять непрерывную фотосъемку.
SD-карта N502 сертифицирована для использования в профессиональной цифровой кинокамере Blackmagic URSA Mini Pro компании Blackmagic Design.
Дюссельдорф, Германия, 31 августа 2018 г. – Компания Toshiba Memory Europe представляет серию SD-карт UHS-II EXCERIA PRO™ N502, созданных для работы в самых современных цифровых камерах и позволяющих записывать видео в форматах 4K и 8K, а также выполнять непрерывную фотосъемку.
Минимальная скорость передачи данных у карт этой серии составляет 90 МБ/с [2] , максимальная скорость чтения – 270 МБ/с, а максимальная скорость записи – 260 МБ/с [1] , что соответствует классу скорости Video Speed Class 90, UHS Speed Class 3 или SD Speed Class 10.
Серия N502 дополняет серии SD-карт UHS-I компании Toshiba Memory Europe EXCERIA PRO™ N401 и N203. Скорость записи SD-карт UHS-II новой серии в 2,5 раза выше, [3] чем у EXCERIA PRO™ N401 и в 10 раз выше [3] , чем у EXCERIA™ N301.
Карты EXCERIA PRO™ N502 выпускаются с емкостью 32, 64, 128 и 256 ГБ [4] и позволяют хранить до 2450 фотографий в формате RAW [5] или 220 минут видео в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду [6] . Во внутренних тестах карта N502 обеспечила передачу на ПК 1000 изображений размером по 1,5 МБ всего за 26,38 секунд [7] и запись файлов изображений в формате RAW из полного буфера на SD-карту всего за 8,6 секунд [3][8] .
Размеры новой SD-карты N502 составляют 32 x 24 x 2,1 мм, а вес – около 2 г. Карта устойчива к воздействию рентгеновского излучения [9] и может работать в диапазоне температур от -25 до +85 °C [10] . Карты поставляются с 5-летней гарантией.
Новые SD-карты N502 были сертифицированы компанией Blackmagic Design для использования с камерой профессионального стандарта Blackmagic URSA Mini Pro.
Дополнительные сведения доступны на сайте www.toshiba-memory.com
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теги: микроэлектроника
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