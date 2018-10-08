Пресс-релизы: Новикомбанк выступит гарантом АО «НПП «Пульсар»

08.10.2018, MForum.ru

Новикомбанк предоставит АО «Научно-производственному предприятию «Пульсар» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) банковские гарантии на общую сумму 4 млрд рублей. Гарантии распространяются на обеспечение участия предприятия в конкурсах, аукционах и тендерах, а также на надлежащее исполнение контрактов.

Сотрудничество Новикомбанка и НПП «Пульсар» развивается с 2013 года и включает в себя, помимо предоставления банковский гарантий, кредитование и расчетно- кассовое обслуживание.

«Поддержка ключевых предприятий отечественных высокотехнологичных отраслей – одно из основных направлений деятельности Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности. Расширение сотрудничества с лидером отечественной полупроводниковой электроники имеет для нас большое значение, так как свидетельствует о доверии со стороны партнера и высоком качестве предоставляемых услуг», - подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

НПП «Пульсар» специализируется на разработке нового поколения электронной компонентной базы и на производстве радиоэлектронной аппаратуры для информационных систем гражданского назначения. Среди заказчиков НПП «Пульсар» - ведомства, а также компании, входящие в состав Госкорпорации Ростех.

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теги: микроэлектроника полупроводники Пульсар

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