Пресс-релизы: МТС объединила безлимитный мобильный и фиксированный интернет

MForum.ru
31.08.2018,
31 августа 2018 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет об объединении в один сервис безлимитного мобильного и домашнего интернета почти в 70 городах по всей России.
Клиенты МТС теперь могут подключить на один лицевой счет проводной и мобильный интернет и пользоваться им без ограничений по трафику. Условия действуют в Москве и еще почти в 70 городах страны.
Помимо безлимитного интернета пользователи конвергентных тарифов получат до 140 ТВ-каналов домашнего ТВ, а также пакеты минут и SMS для смартфона. Стоимость конвергентных тарифов МТС зависит от регионов и конфигурации тарифа. Например, в Ульяновске за 600 рублей пользователи получат безлимитный мобильный интернет, домашний безлимит на скорости до 100 Мбит/с, 500 минут и SMS на номера своего региона, а также почти 140 каналов домашнего ТВ. В Москве клиенты получат безлимитный мобильный интернет, домашний безлимит на скорости до 300 Мбит/с, 500 минут и SMS на номера Москвы и Подмосковья, а также почти 140 каналов домашнего ТВ за 950 рублей в месяц.
«МТС стала первой компанией, которая вернула своим клиентам безлимитный мобильный интернет. Мы решили пойти дальше и объединить самые востребованные цифровые сервисы для наших клиентов. Объединяя домашний и мобильный безлимитный интернет, мы хотим дать абонентам максимальную свободу и простоту в использовании услуг связи. Появление такого сервиса почти в 70 городах России стало возможным благодаря существенному улучшению нашей сети, а также магистральных каналов передачи данных между регионами», — отметила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.
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теги: тарифы конвергенция конвергентный
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