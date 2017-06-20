Аналитика. Прогнозы: Ericsson Mobility Report - пояснения и комментарии. Часть 2

20.06.2017, MForum.ru

На днях компания Ericsson представила очередной Ericsson Mobility Report - прогноз аналитиков компании в отношении рынка телекома на ближайшие годы. Вашему вниманию - слайды, пояснения к ним и мои комментарии.

График иллюстрирует, чего следует ожидать к концу 2022 году и ранее.

Прежде всего, следует обратить внимание на небольшой треугольник оранжевого цвета - это доля мобильных подключений к сетям 5G в мире, на конец 2022 года прогнозная оценка - более 500 млн 5G-подключений.

Не менее важна смена парадигмы. Если еще пару лет назад доминировала технология 2G, а доля 4G/LTE была наименьшей, то к 2022 году картика по-сути перевернется, максимум будет приходиться на LTE, тогда как доля 2G/GSM станет существенно меньшей. LTE будет основным стандартом связи на планете.

На графике не учитываются IoT-подключения и подключения в режиме "фиксированного беспроводного доступа".

Разбивка по регионам выглядит следующим образом.

Нетрудно заметить, что развитие 5G будет сосредоточено в Северной Америке. Как ожидается, доля 5G-подключений в Северной Америке достигнет 25% от всех мобильных подключений (от 2G/GSM до 5G). Особо отметим T-Mobile, заявляющую о планах строительства покрытия 5G с близким к полному охватом всего населения страны. Эти планы реалистичны, учитывая, что T-Mobile располагает лицензией на использование частот 600 МГц, - в этом диапазоне выгодно строить обширное радиопокрытие. Verizon обещает развернуть 5G примерно в двух десятках городов США еще до завершения 2018 года. В 2017 году Verizon запускает pre-5G в 11 городах для обеспечения улучшенного покрытия в рамках проектов фиксированного бепроводного доступа. Абонентские устройства - это домашние роутеры, производимые для Verizon компанией Intel. Мобильные устройства с поддержкой 5G будут доступны на рынке, начиная с 2018-2019 года.

На втором месте с заметным отрывом по доле 5G-подключений, будет Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь в передовиках, безусловно, ожидаются операторы Южной Кореи, где традиционно царит жесточайшая конкуренция между мобильными операторами. Будет активно развивать 5G Япония и Китай. China Mobile уже пообещала в 2019 году развернуть 10 тысяч базовых станций 5G. Это немного для Китая, но весьма немало, если сравнивать с любыми другими сетями, кроме сетей в Индии.

Есть операторы в Южной Америке, которые заявляют о планах задействования технологии 5G. Конечно, будет определенная активность и в Западной Европе, да и в остальных регионах, но везде, кроме Северной Америке и АТР, проникновение 5G будет оставаться скромным. В Западной Европе проходят аукционы по распределению частот 3.5 ГГц, так что и здесь операторы готовятся к 5G.

Что до LTE, то этот стандарт становится доминирующим везде, кроме Ближнего Востока и Африки, где и в 2022 году основным стандартом останется 3G. 2G теряет свои позиции везде, кроме, опять же, Ближнего Востока и Африки.

Следует отметить, что в легенде показано 6 различных цветов, хотя на рисунке можно различить только три основных - голубой (GSM), фиолетовый (3G/HSPA) и LTE. На самом деле, на графике больше цветов. Есть даже тоненькая "ниточка" 5G по верху графика - порядка 0.5 млн абонентов.

4G/LTE станет в России доминирующим (по числу подключений) стандартом в 2020 году. Доля GSM будет стремительно сокращаться и после 2020 года этот стандарт на рынке будет представлен скромно.

Проникновение сотовой связи в Росии, которое к концу 2017 года прогнозируется на уровне 182% будет оставаться сравнительно стабильным. Не удивительно. Все, кто хотел себе купить SIM-карту, уже это сделали. Под проникновением здесь понимается отношение "числа активированных SIM-карт" к оценке числа населения в России.

Прогноз охвата населения России сетями LTE на конец 2017 года - 69%.

Наличие даже тонкой линии CDMA/EVDO вызывает некоторые сомнения. Когда там была выключена сеть CDMA450 компании Samsung?

Технология VoLTE в мире пока что стартует сравнительно медленно, если говорить о проникновении, но к 2022 году по-прогнозу Ericsson он станет домирующей в мире технологией передачи голоса в сетях мобильной связи и ШПД. Можно с уверенностью прогнозировать бурное развитие технологии VoLTE в развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для того, чтобы технология VoLTE работала, должны совпадать сразу несколько факторов - VoLTE должна поддерживать сеть, а также аппарат пользователя.

Среди ожидаемых лидеров по внедрению VoLTE - США, Япония, Южная Корея и Канада. В этих странах от клиентов не требуются никакие действия, чтобы VoLTE заработало. Западная Европа сейчас отстает по темпам развертывания VoLTE в том числе и потому, что требуется каждому абоненту проводить какие-то действия по "активации" режима.

Проникновение терминалов с поддержкой VoLTE в азиатско-тихоокеанском регионе является высоким, что обеспечивает для этого региона возможность развиваться опережающими темпами. Европа также будет расти заметными темпами, пусть и уступая росту рынков Северной Америки.

Цифры на диаграмме - это вновь число SIM-карт с поддержкой VoLTE. Когда речь идет о подсчетах, следует понимать, что число пользователей VoLTE оценивается с учетом двух факторов: наличие данной услуги в профиле абонента; хотя бы один совершенный с помошью VoLTE-вызов.

(продолжение следует - на днях)

+

К части 1.