Телеком: China Mobile обеспечил покрытие 5G в Шанхае

MForum.ru
31.03.2019,
30 марта Шанхай стал регионом, где есть одновременно покрытие 5G и гигабитная сеть ШПД. Это не коммерческий запуск, что характерно для Китая, где новые технологии испытывают годами, обслуживая миллионы абонентов. Сеть 5G, сооружавшаяся три последних месяца, обеспечивает полный охват Шанхая. Это не единственный регион Китая, где China Mobile развертывает сети 5G.
Для демонстрации возможностей запущенной сети 5G в Шанхае использовался смартфон Huawei Mate X, сгибаемый смартфон с поддержкой AI на модеме Balong 5000. Сеть построена на решении 5G Huawei. До конца 2019 года планируется развернуть в Шанхае 10 тысяч базовых станций 5G, на конец 2021 года число базовых станций 5G превысит 30 тысяч. Иcточник: newindianexpress.com
Подробнее о 5G: кто и где в 5G; абонентские устройства 5G.
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теги: телеком пятое поколение Китай China Mobile Huawei
© Алексей Бойко,
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