Инфраструктура сетей сотовой связи: В России насчитали 1,192 млн РЭС связи

17.01.2024, MForum.ru

Об этом рассказывает КоммерсантЪ. Это на 13,8% больше, чем по итогам 2022 года (1,047 млн). Только не подумайте, что речь идет о бурном приросте числа базовых станций на отечественных сетях мобильной сотовой связи.

Показатель РЭС не дает ясной картины - в него кроме числа базовых станций входит также подсчет радиорелейных устройств и не только. Более того, если два оператора совместно используют одну базовую станцию, то это задваивает подсчет РЭС. Или, скажем, если на площадке было только оборудование 2G/3G, а поставили еще поддержку LTE - это тоже увеличит количество РЭС. Так что рост на 13,8% числа РЭС не дает представлений об объемах закупки операторами новых зарубежных базовых станций.

В целом, ситуация не изменилась - основная ставка делается на появление в России собранных на российских предприятиях базовых станций (да, в основном из импортных компонентов). Первые сотни или даже тысячи экземпляров такого оборудования могут появиться в этом году, выход на десятки тысяч ожидается в 2025 году, но это планы, а получится ли их реализовать мы узнаем лишь с течением времени.

Так что мы, конечно, рады росту количества РЭС в России, но хотелось бы видеть более понятные показатели - число установленных за год новых базовых станций, рост средних скоростей, рост охвата населения покрытием сотовой связи, охвата территории страны покрытием сотовой связи.

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теги: число базовых станций число РЭС итоги года