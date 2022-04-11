Развитие сетей: Умощнение сети билайн в Башкортостане довело трафик до рекордных 130 млн ГБ

MForum.ru
11.04.2022,
Вымпелком за несколько последних лет заметно укрепил сеть 4G/LTE, а также расширил ее охват. В частности, за 4 года число базовых станций оператора в регионе выросло втрое. Компания нарастила также запас емкости, что очень важно в условиях роста трафика.
Покрытие наращивалось не только в Уфе, но и в пригородах, в дачных поселках, а также в небольших городах и селах республики.
Например, улучшено качество связи в жилых районах "Зеленая Роща", "Сипайлово", ЖК "Юлай", "Высотки", микрорайонах Юрюзань и Планета. Улучшено качество услуг в Белорецке (жилые жилые районы «Выселки», «Заречный», «Царское Село» и др.), Кумертау (ул. Ломоносова, ул. Пушкина, ул. К. Маркса), Салават (ул. Губайдуллина, ул. Губкина), Стерлитамак (ЖК «Лазурный»), Учалы (ул. Ленина, ул. Ахметгалина) и так далее.
Улучшено качество сети в таких малых населенных пунктах, как: Бузовъязы, Верхотор, Григорьевка, Ильтеряково, Кармышево, Тюпкильды, Большебасаево.
Позитивное влияние на качество связи обеспечило внедрение на территории Уфы системы SON (Self Orginizing Networks), обеспечивающей постоянную автоматическую настройку сети с целью ее оптимизации, создания бесшовного покрытия LTE.
Оператор активно занимался строительством покрытия в помещениях, в частности, были установлены специализированные системы связи в ТЦ "Мир" и "Планета" в Уфе и в ТРК "СитиМолл" в Стрелитамаке, что заметно улучшило качество услуг в этих зданиях.
Улучшено покрытие на автовокзалах в Салавате и Уфе, в мужском монастыре "Святые кустики".
Инвестиции и усилия оператора по улучшению сети в Башкортостане дали заметный результат - только в 2021 году объем потребляемого трафика в регионе выросло на 40%, достигнув 130 млн ГБ.
Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения билайн:
«В 2021 году мы не только продолжили предоставлять качественную связь и скоростной интернет для наших клиентов, но и сумели расширить наше присутствие в республике. Активные работы велись весь прошлый год: мы строили базовые станции, улучшали нашу сеть в отдельных населенных пунктах, запускали новые технологии в крупных городах и многое другое. Сегодня появляется все больше новых форматов общения, что требует развития наших сервисов и услуг, чтобы абоненты билайна могли сказать своим близким самые важные слова».
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теги: МТС операторские банки
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