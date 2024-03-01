Развитие сетей: Расширение покрытия в Башкирии - еще 116 сел получили 4G от МегаФон

MForum.ru
01.03.2024,
По данным МегаФон, около 35 тысяч жителей сел в республике Башкортостан получили возможность доступа к мобильному интернету и голосовой связи в сети 4G/LTE, запущенной оператором в рамках проекта УЦН (устранение цифрового неравенства). Покрытие появилось в 116 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.
Доступные скорости - до 55 Мбит/с. Работы проведены в 39 районах республики - от расположенных на севере Янаульского и Татышлинского до южных Зианчуринского и Хайбуллинского. Задействованы частоты среднего диапазона, как правило, это дает хорошее сочетание покрытия и пропускной способности.
«Цель проекта — предоставить сельским жителям полный объем цифровых услуг. Развитие инфраструктуры шло совместно с региональным министерством цифрового развития государственного управления. Благодаря совместным действиям в малочисленные и труднодоступные поселения пришла качественная мобильная связь», — рассказал директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.
За первые два месяца 2024 года по данным компании трафик в малых населенных пунктах республики вырос на 10% год к году, пропорционально вырос и средний трафик на абонента.
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теги: МегаФон развитие сетей Башкортостан Башкирия республика
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