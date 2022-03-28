Санкции: Операторы предупреждают о возможных сбоях в работе сетей связи. Обоснованно?

28.03.2022, MForum.ru

Комиссия РСПП по связи и IT предупреждает, что в текущих условиях резервов оборудования у операторов связи хватит еще на полгода, а сбои в их работе могут начаться еще ранее - через 3-5 месяцев, сообщает КоммерсантЪ.

Опасения РСПП вполне обоснованы, но важно отметить, что проблемы не будут носить, по крайней мере, в первые месяцы или даже год характер какой-либо катастрофы. Вместе с тем, стоит понимать, что десятки лет операторы, в отсутствие отечественного телеком-оборудования, приобретали решения в основном трех крупнейших в мире производителей - Ericsson, Huawei и Nokia. На их радиооборудовании, в частности, построены все сети мобильной связи. В России нет даже локализованного производства этих вендоров. Ежегодно операторы приобретали десятки тысяч новых базовых станций. Всего на российских сетях сегодня число базовых станций измеряется сотнями тысяч. Как и любое сложное электронное оборудование, они иногда требуют ремонта, выходят из строя, несмотря на в целом высокую надежность и большой расчетный срок эксплуатации.

В марте 2022 года Ericsson и Nokia, как и многие другие европейские поставщики объявили о приостановке работы с рынком России. Китайский Huawei таких заявлений не делал, но мы знаем, что в Китае срочно случились вспышки так называемого ковида, что сейчас оказывает заметное негативное влияние на логистику.

В этих условиях операторы остались один на один с тающими складскими запасами телеком-оборудования. Можно и нужно, конечно, пытаться собирать б/у оборудование из стран, которые готовы работать с российским телекомом, но это совсем не то, что покупать оборудование у его производителей. Как минимум, это приведет к росту затрат операторов. Мы также знаем о том, что некоторые специалисты в области IT/телекома принимают решения о том, чтобы перебраться в другие страны по тем или иным соображениям. Соответственно перед операторами встает задача их удержания или замещения - это тоже требует расходов.

В сложившихся условиях РСПП просит правительство поддержать операторов:

снизить плату за частоты на 50%

обнулить ставку по налогу на имущество

снизить ставку по страховым взносам

освободить от налогов доходы сотрудников отрасли

наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи.

Просьбы вполне логичные, оправданные. К сожалению, в профильном министерстве, в Минцифры пока что не осознали серьезность проблемы, и даже успели заявить, что не видят предпосылок для сбоев. О-оптимизм.

Как операторы будут выходить из положения, если проблема поставок не найдет быстрого решения? Придется сокращать штат и латать сети, демонтируя ранее развернутое оборудование и переустанавливая его там, где это будет актуальнее, пытаться создавать новые цепочки поставок, если это окажется возможным. Единственным хорошим исходом в сложившейся ситуации стало бы снятие санкций. Можем ли мы рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы создадутся условия для того, чтобы это стало возможным?

Как проблемы с поставками могут проявлять себя, если смотреть глазами абонента? Вероятнее всего, это будет проявляться, как ухудшение качества услуг, например, снижение доступных средних скоростей передачи данных, временный отказ в предоставлении связи, вплоть до ситуации, когда аппарат пользователя перестает ловить сеть, не дает ему совершить вызов. Проблемы будут носить скорее локальный, чем глобальный характер, поскольку сети - это гибкий организм, который еще очень долго можно будет перенастраивать так, чтобы минимизировать влияние выхода из строя той или другой базовой станции. И если меры по поддержке отрасли (и снятию санкций) будут приняты своевременно, то до серьезных сбоев дело, возможно и не дойдет.

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теги: санкции телеком регулирование проблемы