LTE: Tele2 запустила 4G в Псковской области

MForum.ru
29.08.2017,
Пресс-релиз компании Tele
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Псковской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Пскова, Великих Лук, Острова и других крупных населенных пунктов.
На этапе запуска в зоне устойчивого покрытия сети LTE проживает 75% жителей Псковской области. Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений. Чтобы обеспечить абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в Псковской области построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.
В настоящее время Tele2 оказывает услугу скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 48 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. До конца года Tele2 планирует довести число регионов с услугой LTE до 50.
Комментирует аналитик MForum.ru Алексей Бойко:
Лето для Tele2 выдалось "жарким" в плане числа запусков сетей LTE в новых регионах. В июне компания отчиталась о стартах в Тюменской и Архангельской областях, в июле - о запусках во Владимирской, Калужской, Новгородской и Смоленской областях. Август выдался самым активным - услуги 4G/LTE компании Tele2 стали доступны в Брянской, Рязанской, Тверской, Кировской, Калининградской, Костромской, Томской областях, в республике Татарстан и вот теперь еще и в Псковской области. Таких темпов запуска за короткий период у конкурентов я не припомню. В большинстве случаев используется диапазон 1800 МГц, что позволяет обеспечить сравнительно неплохой охват территории еще на этапе первой фазы развития сети. Оператор обещает запуски LTE еще в двух российских регионах до конца 2017 года, но мне отчего-то кажется, что запусков может быть и больше. После проделанной работы, разрыв с конкурентами из Б3 по числу регионов с LTE-присутствием уже не выглядит столь драматичным, как еще три месяца тому назад.
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru
25.08. [Новости компаний] LTE: Tele2 запустила LTE в Калининграде, Костроме и Томске / MForum.ru
25.08. [Новости компаний] LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Телеком на кухне #10: Интернет в московском метро - кто лидер и нужен ли Wi-Fi в метро? / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru
30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru
29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool M7 построен на базе Snapdragon 625 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном / MForum.ru
21.08. [Тарифы, услуги] Акции: «Билайн» предлагает iPhone 7 Plus со скидкой / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Meiigoo M1 с 6 ГБ оперативной памяти можно будет купить за $49 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: ASUS представил 6 новых моделей ZenFone 4 / MForum.ru