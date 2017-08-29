LTE: Tele2 запустила 4G в Псковской области

29.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз компании Tele

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в Псковской области. Скоростной мобильный интернет в стандарте 4G уже доступен жителям Пскова, Великих Лук, Острова и других крупных населенных пунктов.

На этапе запуска в зоне устойчивого покрытия сети LTE проживает 75% жителей Псковской области. Сеть 4G в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений. Чтобы обеспечить абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в Псковской области построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

В настоящее время Tele2 оказывает услугу скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 48 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. До конца года Tele2 планирует довести число регионов с услугой LTE до 50.

Комментирует аналитик MForum.ru Алексей Бойко:

Лето для Tele2 выдалось "жарким" в плане числа запусков сетей LTE в новых регионах. В июне компания отчиталась о стартах в Тюменской и Архангельской областях, в июле - о запусках во Владимирской, Калужской, Новгородской и Смоленской областях. Август выдался самым активным - услуги 4G/LTE компании Tele2 стали доступны в Брянской, Рязанской, Тверской, Кировской, Калининградской, Костромской, Томской областях, в республике Татарстан и вот теперь еще и в Псковской области. Таких темпов запуска за короткий период у конкурентов я не припомню. В большинстве случаев используется диапазон 1800 МГц, что позволяет обеспечить сравнительно неплохой охват территории еще на этапе первой фазы развития сети. Оператор обещает запуски LTE еще в двух российских регионах до конца 2017 года, но мне отчего-то кажется, что запусков может быть и больше. После проделанной работы, разрыв с конкурентами из Б3 по числу регионов с LTE-присутствием уже не выглядит столь драматичным, как еще три месяца тому назад.

+ +