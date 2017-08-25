LTE: Tele2 запустила LTE в Калининграде, Костроме и Томске

MForum.ru
25.08.2017,
Пресс-релиз компании Tele2
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Калининградской, Костромской и Томской областях. Теперь высокоскоростной мобильный интернет работает в 47 субъектах РФ. До конца 2017 года Tele2 планирует довести число регионов с услугой LTE до 50.
В Калининградской области на этапе запуска сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает 88% населения региона. В Костромской и Томской областях высокоскоростной мобильный интернет доступен 78% и 70% жителей соответственно. Сейчас услугой могут пользоваться жители крупных населенных пунктов этих регионов.
Сети 4G в Калининграде и Костроме работают на частоте 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. В Томске используется сразу два диапазона: 800 и 1800 МГц. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в этих регионах построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.
В 2017 году Tele2 построила и запустила сети LTE в 22 регионах. В настоящее время услуга 4G доступна абонентам в 47 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
+ +
Комментирует Алексей Бойко, телеком-эксперт:
"Tele2 в 2017 году демонстрирует чемпионские темпы при запуске поддержки LTE в новых регионах. Компании удалось существенно сократить разрыв по числу российских регионов с LTE с операторами большой тройки. А приоритетное использование диапазона 1800 МГц для сетей 4G/LTE дает компании возможность быстро обеспечить покрытие, сравнимое с покрытием операторов, которые вышли в тот или иной регион на год-другой раньше. К сожалению, на этом "старт ракетой" завершается, в планах запусков до конца года - 50 российских регионов с LTE из которых запущено 47. Напомню, у каждого из операторов большой тройки, число регионов, где хотя бы точечно обеспечивается LTE-услуга, превышает 73. Тем не менее, Tele2 смогла в 2017 году существенно сократить разрыв с конкурентами в области LTE, что окажет позитивное влияние на ряд показателей компании - доходы, число абонентов, отток, степень удовлетворенности услугами компании и т.п. Этот результат стоит тех инвестиций, которые были вложены в рефарминг диапазона 1800 МГц под LTE.
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru
25.08. [Новости компаний] LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Телеком на кухне #10: Интернет в московском метро - кто лидер и нужен ли Wi-Fi в метро? / MForum.ru
17.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Казань - брал. Tele2 добавила еще три региона на карту покрытия 4G/LTE / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool M7 построен на базе Snapdragon 625 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном / MForum.ru
21.08. [Тарифы, услуги] Акции: «Билайн» предлагает iPhone 7 Plus со скидкой / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Meiigoo M1 с 6 ГБ оперативной памяти можно будет купить за $49 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: ASUS представил 6 новых моделей ZenFone 4 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Nokia 8 с объективом Zeiss и звуком OZO / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Фотография Sony Xperia XZ1 раскрывает подробности об устройстве / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S8 получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и дисплей 18:9 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5A замечен в архивах TENAA / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Asus Zenfone 4 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI S2 Pro с дисплеем 18:9 и аккумулятором 5100 мАч представлен официально / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Asus случайно раскрыл подробности о новых ZenFone 4 / MForum.ru