LTE: Tele2 запустила LTE в Калининграде, Костроме и Томске

MForum.ru

LTE: Tele2 запустила LTE в Калининграде, Костроме и Томске

25.08.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пресс-релиз компании Tele2

tele2

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Калининградской, Костромской и Томской областях. Теперь высокоскоростной мобильный интернет работает в 47 субъектах РФ. До конца 2017 года Tele2 планирует довести число регионов с услугой LTE до 50.

В Калининградской области на этапе запуска сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает 88% населения региона. В Костромской и Томской областях высокоскоростной мобильный интернет доступен 78% и 70% жителей соответственно. Сейчас услугой могут пользоваться жители крупных населенных пунктов этих регионов.

Сети 4G в Калининграде и Костроме работают на частоте 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. В Томске используется сразу два диапазона: 800 и 1800 МГц. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в этих регионах построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

В 2017 году Tele2 построила и запустила сети LTE в 22 регионах. В настоящее время услуга 4G доступна абонентам в 47 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

+ +

Комментирует Алексей Бойко, телеком-эксперт:

"Tele2 в 2017 году демонстрирует чемпионские темпы при запуске поддержки LTE в новых регионах. Компании удалось существенно сократить разрыв по числу российских регионов с LTE с операторами большой тройки. А приоритетное использование диапазона 1800 МГц для сетей 4G/LTE дает компании возможность быстро обеспечить покрытие, сравнимое с покрытием операторов, которые вышли в тот или иной регион на год-другой раньше. К сожалению, на этом "старт ракетой" завершается, в планах запусков до конца года - 50 российских регионов с LTE из которых запущено 47. Напомню, у каждого из операторов большой тройки, число регионов, где хотя бы точечно обеспечивается LTE-услуга, превышает 73. Тем не менее, Tele2 смогла в 2017 году существенно сократить разрыв с конкурентами в области LTE, что окажет позитивное влияние на ряд показателей компании - доходы, число абонентов, отток, степень удовлетворенности услугами компании и т.п. Этот результат стоит тех инвестиций, которые были вложены в рефарминг диапазона 1800 МГц под LTE.

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru

25.08. [Новости компаний] LTE: Услуги VoLTE запущены на каждой пятой сети LTE в мире / MForum.ru

21.08. [Новости компаний] Телеком на кухне #10: Интернет в московском метро - кто лидер и нужен ли Wi-Fi в метро? / MForum.ru

17.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Казань - брал. Tele2 добавила еще три региона на карту покрытия 4G/LTE / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:06 johnhazlewood Тема: Uhans Max 2 Vs Xiaomi Max 2? Гигантский экранный медиаплеер
Похоже, UHANS пытается получить постоянное вдохновение от знаменитого Xiaomi для своих последних серий смартфонов. В некоторой степени примечание 4 UHANS следует за записью Redmi 4 в дизайне и делает ...
Сегодня 12:48 TurboRabbit Тема: что выбрать Xiaomi Redmi Note 4 или Uhans Note 4?
Я бы посоветовала Ксяоми. Это проверенная марка,UHANS вообще впервые слышу. Может когда то анонсировалась по ТВ,Он быстрый в загрузке программ, удобен в использовании. По дизайну не могу судить - они ...
Сегодня 12:42 TurboRabbit Тема: Смартфон для работы в интернете
Попробуйте Мейзу, тоже широкий и удобный, не виснет, с подключениями к интернету работает оперативно. Можете поискать не смартфон, а фаблет. Иными словами, это гаджет, чуть больше смартфона, но еще и ...
Вчера 20:39 Lili20 Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 274 275 276 277 278)
Добрый вечер, помогите пожалуйста найти айфон 6, это подарок ( подарили 25.06.2017) вчера украли в торговом комплексе номер IMEI 359315066984724
Вчера 13:35 johnhazlewood Тема: Gretel GT6000 против Moto E4 Plus
Gretel GT6000 против Moto E4 Plus, который является лучшим доступным телефоном для аккумулятора? Срок службы батареи - большая проблема почти всех, кто планирует купить новый телефон. И Motorola ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru

22.08. [Новинки]  Анонсы: Micromax Canvas Infinity – бюджетный смартфон с дисплеем 18:9 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Android 8.0 получил официальное имя Oreo / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool M7 построен на базе Snapdragon 625 / MForum.ru

21.08. [Новинки]  Анонсы: Blackview BV4000 – прочный смартфон с приятным дизайном / MForum.ru

21.08. [Тарифы, услуги] Акции: «Билайн» предлагает iPhone 7 Plus со скидкой / MForum.ru

18.08. [Новинки]  Анонсы: Meiigoo M1 с 6 ГБ оперативной памяти можно будет купить за $49 / MForum.ru

18.08. [Новинки]  Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: ASUS представил 6 новых моделей ZenFone 4 / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Nokia 8 с объективом Zeiss и звуком OZO / MForum.ru

16.08. [Новинки] Слухи: Фотография Sony Xperia XZ1 раскрывает подробности об устройстве / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: HOMTOM S8 получит 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и дисплей 18:9 / MForum.ru

15.08. [Новинки]  Анонсы: ZTE Blade Z Max – 6-дюймовый дисплей и сдвоенная камера за $129 / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi 5A замечен в архивах TENAA / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Asus Zenfone 4 Pro / MForum.ru

11.08. [Новинки]  Анонсы: UMIDIGI S2 Pro с дисплеем 18:9 и аккумулятором 5100 мАч представлен официально / MForum.ru

11.08. [Новинки] Слухи: Asus случайно раскрыл подробности о новых ZenFone 4 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: