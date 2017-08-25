LTE: Tele2 запустила LTE в Калининграде, Костроме и Томске

25.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз компании Tele2

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сети 4G в Калининградской, Костромской и Томской областях. Теперь высокоскоростной мобильный интернет работает в 47 субъектах РФ. До конца 2017 года Tele2 планирует довести число регионов с услугой LTE до 50.

В Калининградской области на этапе запуска сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает 88% населения региона. В Костромской и Томской областях высокоскоростной мобильный интернет доступен 78% и 70% жителей соответственно. Сейчас услугой могут пользоваться жители крупных населенных пунктов этих регионов.

Сети 4G в Калининграде и Костроме работают на частоте 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. В Томске используется сразу два диапазона: 800 и 1800 МГц. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в этих регионах построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

В 2017 году Tele2 построила и запустила сети LTE в 22 регионах. В настоящее время услуга 4G доступна абонентам в 47 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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Комментирует Алексей Бойко, телеком-эксперт:

"Tele2 в 2017 году демонстрирует чемпионские темпы при запуске поддержки LTE в новых регионах. Компании удалось существенно сократить разрыв по числу российских регионов с LTE с операторами большой тройки. А приоритетное использование диапазона 1800 МГц для сетей 4G/LTE дает компании возможность быстро обеспечить покрытие, сравнимое с покрытием операторов, которые вышли в тот или иной регион на год-другой раньше. К сожалению, на этом "старт ракетой" завершается, в планах запусков до конца года - 50 российских регионов с LTE из которых запущено 47. Напомню, у каждого из операторов большой тройки, число регионов, где хотя бы точечно обеспечивается LTE-услуга, превышает 73. Тем не менее, Tele2 смогла в 2017 году существенно сократить разрыв с конкурентами в области LTE, что окажет позитивное влияние на ряд показателей компании - доходы, число абонентов, отток, степень удовлетворенности услугами компании и т.п. Этот результат стоит тех инвестиций, которые были вложены в рефарминг диапазона 1800 МГц под LTE.