Пресс-релизы: Tele2 запустила 4G в Мурманской области

15.09.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в административном центре и 27 населенных пунктах Мурманской области. Теперь услуга 4G от Tele2 доступна в 49 регионах России. Tele2 запустила высокоскоростной мобильный интернет в стандарте LTE в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Никеле и других населенных пунктах области. В апреле сеть четвертого поколения была запущена в Апатитах и Североморске. Сейчас 4G-интернетом охвачена территория, на которой проживает 83% жителей региона.

Сеть LTE в Мурманской области работает в частотных диапазонах 800 и 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частот позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G и 3G в Мурманской области построены на оборудовании данного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.

В 2017 году Tele2 построила и запустила сети LTE в 24 регионах. В настоящее время услуга 4G доступна абонентам в 49 субъектах РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Карелии, Коми, Мордовии, Татарстан и Хакасии, в Удмуртской и Чувашской республиках, в Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. До конца года Tele2 планирует довести число регионов с услугой LTE до 50.

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