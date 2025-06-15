Развитие сетей: Билайн в Архангельской области - новые БС улучшат пользовательский опыт

15.06.2025, MForum.ru

Как сообщает компания ВымпелКом, оператор построил новые базовые станции в городах и селах Архангельской области. Это позволило улучшить качество пользовательского опыта.

В Коряжме средняя скорость мобильного интернета составила более чем 25 Мбит/с. Особое внимание оператор уделил прибрежным населенным пунктам - Вожгора, Боброво, Катунино, Шипицыно, Хорьково, Часовенская, Луковецкий, Савинский и Пятково. Телеком-инфраструктуру модернизировали также в Плесецке, Кулое, Хомяковском, Коневе, Илесе, Ракуле, Костылеве, Пуксе.

Перед летним сезоном Билайн ускорил 4G/LTE в поселках Васьково, Шелекса и близлежащих к ним СНТ, а также в СНТ «Ильма». Уровень цифрового комфорта повысился и у жителей поселков Коноша и Самодед.

Оператор запустил новые радиомодули и в Архангельске, в диапазоне 2600 МГц. Поддерживается технология VoLTE - передачи голоса в сети 4G/LTE.

Директор Архангельского отделения Билайна Иван Котов: «Принимая решение о строительстве новых базовых станций, мы учитывали реальные потребности наших абонентов. В первую очередь это быстрый и стабильный 4G. А так как с каждым годом потребления трафика растет, мы заранее готовим сеть к повышению нагрузки. Мы продолжим расширение инфраструктуры не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах».

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теги: Билайн ВымпелКом Архангельская область развитие сетей

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