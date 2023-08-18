Развитие сетей: МегаФон ускорил интернет на территории аэропорта Васьково в Архангельске

18.08.2023, MForum.ru

МегаФон запустил в аэропорту Васьково новое оборудование, что позволило нарастить скорости, доступные абонентам до 80 Мбит/с. Ежедневное число пользователей составляет почти 3 тысячи.

«Аэропорт Васьково – социально-важный региональный объект, поэтому мы уделяем особое внимание развитию сети в данной локации. Теперь многочисленные пассажиры, встречающие и провожающие, а также сотрудники воздушной гавани могут одновременно с комфортом серфить в сети, пользоваться важными цифровыми сервисами как внутри, так и снаружи аэропорта и совершать голосовые вызовы, используя технологию VoLTE. Она позволяет моментально устанавливать соединение и слышать голос собеседника четко и громко», — рассказал директор МегаФона в Архангельске Алексей Михайлов.

МегаФон активно развивает сеть в регионе. С начала 2023 года, по данным оператора, модернизировано или запущено более 450 объектов связи.

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теги: МТС Архангельская область развитие сетей

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