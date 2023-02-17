Рефарминг: МегаФон сообщает о модернизации сети в Онежском районе Архангельской области

MForum.ru
17.02.2023,
МегаФон завершил модернизацию сети в Онежском районе Архангельской области. По данным оператора, это обеспечило рост средней скорости доступа до 35 Мбит/с. Более 4 тысяч жителей в малых населенных пунктах могут почувствовать изменения в качестве своего клиентского опыта. .
Для того, чтобы достичь таких результатов оператор провел рефарминг частот 1800 МГц, переиспользовав его с GSM на LTE1800. Запуск слоя LTE1800 МГц, как это бывает в подобных случаях, позволил заметно расширить площадь покрытия сети и улучшил качество сети в зонах, где ранее был неуверенный прием. По данным компании, скорость передачи данных выросла на 20% в 8 населенных пунктах: Тамица, Покровское, Верхнеозерский, Кодино, Пурнема, Шаста, Порог, Усачевская.
В Архангельской области МегаФон уже не первый год предоставляет услуги VoLTE - голосовой связи поверх сети 4G/LTE. Уже порядка 44% разговоров в Архангельской области обеспечивает сеть 4G/VoLTE.
«Мы постоянно развиваем сеть и стараемся минимизировать количество «белых пятен» на мобильной карте региона, чтобы как горожане, так и жители отдаленных населенных пунктов могли оценить высокое качество наших услуг. В 2022 году технические специалисты компании запустили и модернизировали более 50 объектов связи на территории Архангельской области. Проведенные работы помогли существенно расширить покрытие сети, увеличить ее емкость и значительно повысить скорости передачи данных. В 2023 году мы также продолжаем активно работать над запуском новых объектов связи в регионе, чтобы клиенты компании могли оставаться на связи в любой точке области», — комментирует Алексей Михайлов, директор МегаФона в Архангельске.
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теги: МегаФон развитие сетей рефарминг LTE1800
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