Развитие сетей: МегаФон рассказал о рефарминге полосы частот в диапазоне 1800 МГц в Санкт-Петербурге

14.02.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает, что рефарминг диапазона 1800 МГц затронул более 350 телеком-объектов оператора в Санкт-Петербурге. Выделение большей полосы частот под LTE позволило нарастить пропускную способность сети, что привело к росту скоростей мобильного интернета, доступных абонентам.

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Теперь на долю сети LTE приходится вдвое большая полоса частот в диапазоне LTE 1800. В МегаФон считают этот диапазон ключевым для развития сети, поскольку он обеспечивает оптимальное соотношение затрат на развитие сети, площади покрытия и доступных скоростей передачи данных. Как сообщает МегаФон, средняя скорость передачи данных в городе выросла на 20%.

«Эффект от расширения частотной полосы можно сравнить с увеличением диаметра водопроводной трубы – значительно возрастает пропускная способность объекта. То есть, применимо к телекоммуникациям, если брать до и после, то за один и тот же период времени по каналу может пройти в несколько раз больше трафика, информация будет передвигаться по сети свободнее и загружаться быстрее. Особенно ярко эти улучшения смогут почувствовать видеоманы и стримеры, потребляющие в моменте большие объемы данных - трафик будет доходить до пользователя быстрее и без задержек», – отмечает Владимир Бакалов, Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Почему операторы занимаются рефармингом?

Их стимулирует постоянный рост трафика, потребляемого абонентами. На сегодня сеть LTE МегаФон в Санкт-Петербурге обеспечивает передачу более 97% всего объема трафика данных, не приходится удивляться, что частотные ресурсы, которыми располагает оператор, передаются для работы сети LTE.

Проведенная модернизация сети также расширила возможности звонков в сети LTE по технологии VoLTE, по данным оператора, таким способом совершается более 67% всех вызовов абонентами МегаФон в Санкт-Петербурге.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей рефарминг 1800 LTE1800 Санкт-Петербург

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