Пресс-релизы: LTE1800 пришло в Брянск и Рязань. Более 40 регионов России пользуются 4G от Tele2

MForum.ru
10.08.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сети LTE в Брянской и Рязанской областях. Теперь мобильный интернет в стандарте 4G доступен жителям 41 региона страны. До конца 2017 года Tele2 планирует обеспечить этой услугой еще 9 субъектов РФ.
Tele2 запустила 4G в 14 крупных населенных пунктах Брянской области. Сеть LTE покрывает территорию, на которой проживает более 67% населения региона. Также оператор начал оказывать эту услугу в Рязани и других городах области с наибольшей численностью населения. На этапе запуска услуга 4G доступна более 78% жителей региона.
В обоих регионах сеть четвертого поколения работает на частоте 1800 МГц, что гарантирует широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Для обеспечения абонентов Tele2 качественным мобильным интернетом технические специалисты компании модернизировали центры коммутации, установили современное оборудование на действующих объектах и вывели в эфир новые базовые станции. При строительстве LTE-сетей оператор использовал современные системы Nokia. Поскольку сети 2G, 3G и 4G в Брянской и Рязанской областях построены на оборудовании одного вендора, это позволяет вести более качественный мониторинг и настройку сети.
В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 41 субъекте РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Орловской, Омской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Карелии, Коми, Мордовии и Хакасии, Краснодарском крае и Республике Адыгее, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
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Комментарий Алексея Бойко:
Совсем недавно Tele2 порадовала абонентов Волгограда и Перми запуском новых сетей 4G/LTE. Сегодня компания сообщила о запуске поддержки технологии 4G еще в двух российских регионах. Темпы с которыми компания выходит все в новые регионы с сетями LTE, не могут не радовать ее абонентов. Асимметрия покрытия LTE по-отношению к конкурентам из "большой тройки" сокращается с каждым новым регионом. Теперь доля Tele2 по числу регионов с покрытием LTE превысила 15%. У операторов "большой тройки" в среднем по 28%. Важно отметить, что Tele2 запускает сети LTE в диапазоне 1800 МГц, что делает возможным обеспечение неплохого охвата населения услугой LTE уже на первом этапе внедрения сети.
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