Пресс-релизы: МТС развивает покрытие LTE в Воронежской области

23.06.2017, MForum.ru

23 июня 2017 г. Воронеж, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает об итогах развития сети LTE в Воронежской области. С начала 2017 года связь «четвертого поколения» впервые пришла в 28 населенных пунктов региона, где проживают почти 70 000 человек.

Воспользоваться высокоскоростным 4G-интернетом теперь могут жители поселков Ясенки, Красный Восход, Новенький, Горожанское, Таловая и Отрадное, сел Покровка, Архангельское, Каширское, Залужное, Третьяки, Бабяково, Нелжа, Елизаветовка, Петровка, Рогачевка, Заброды, Чертовицы, Синие Липяги, Залиман, Яблочное, Титаревка, Липовка, Монастырщина, Белогорье и Карачун. Сеть также стала доступна в деревне Новоподклетное и хуторе Галиевка.

Кроме того, в 2017 году МТС улучшила покрытие 4G в крупных городах Воронеж, Лиски, Борисоглебск, Нововоронеж, Острогожск, Семилуки, Павловск, Бутурлиновка, Бобров и Богучар, поселках Новая Усмань, Репьевка и Анна.

«Сеть 4G была запущена в Воронежской области почти три года назад, и с того момента нам удалось покрыть ею крупные города и райцентры региона. Теперь мы «идем» в малые населенные пункты, обеспечивая их жителей современной связью и предоставляя им те же возможности, какие есть у горожан. С приходом LTE селяне могут решать ряд повседневных задач при помощи интернет-сервисов: получать госуслуги, совершать онлайн-покупки и банковские операции, получать оперативную информацию для абитуриентов в вузах и т.д. В связи с этим, в наших планах дальнейшее развитие сети LTE в регионе», – отмечает директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.

Развитие сетей МТС в Воронежской области

МТС активно развивает сети связи в Воронежской области, в том числе связь «четвертого поколения» 4G. Сегодня воспользоваться 4G-сетью оператора можно в городах Воронеж, Лиски, Россошь, Нововоронеж, Богучар, селах Елань-Колено, Нижний Мамон, Старая Криуша и в десятках других населенных пунктов региона.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru

В Воронежской области МТС конкурирует в области услуг на базе технологнии 4G/LTE со всеми операторами "Большой четверки". В регионе действуют сети LTE Tele2, МегаФон и Билайн (на базе сети МегаФон в рамках RAN Sharing). МТС оказывает в регионе в том числе услуги LTE-A CA_3-7 (5 + 10 МГц и 5 + 15 МГц).

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