Телеком: МТС и МегаФон завершили оснащение подземных станций Московского метро станциями LTE

MForum.ru
18.04.2019,
Это совместный проект операторов МТС и МегаФон, соглашением предусмотрено совместное развертывание и использование радиооборудования 2G/3G/LTE. Соглашение также предусматривает дальнейшее развитие этой сети с оказанием взаимной поддержки. Реализация проекта началась еще в ноябре 2016 года. Подход RAN Sharing будет использоваться компаниями в дальнейшем в отношении планируемых к открытию новых станций.
Шеринг сократил капиталовложения операторов в развертывание сети на 40%, ускорил осуществление проекта. Ниже будут и расходы на аренду и обслуживание - на 50%.
МТС обещает также до конца 2019 года обеспечить покрытием LTE 4G всех тоннелей метро. Что же, нужно будет оценить, насколько качественным будет это покрытие. Это обещает сделать и МегаФон, пока что покрытие по данным компании обеспечивается в 70% перегонов.
В пресс-релизе не отмечено, но операторы совместно используют не только оборудование радиоподсистемы, но и частоты в диапазоне b20 800 МГц. Это позволило задействовать не 5 МГц на оператора, но 15 МГц на двух операторов, что дает большую пропускную способность такой совместной сети.
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теги: телеком МТС МегаФон связь в метро Москва
© Алексей Бойко,
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