Развитие сетей: МТС развивает сеть LTE-A в Липецке

[Пресс-релизы]: МТС удвоила скорость на сетях 4G в Липецке

Липецк, рф – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о расширении сети 4G и удвоении скорости на сетях четвертого поколения в Липецке.

Увеличение пиковых скоростей до 100 Мбит/с стало возможно благодаря объединению двух частот, на которых работают сети 4G МТС в Липецке: LTE-1800 и LTE-2600. В рамках проекта за второе полугодие этого года запущено в эксплуатацию уже порядка тридцати базовых станций в районах улиц Железнякова, Космонавтов, Советской, Зои Космодемьянской, Коммунистической, Гагарина и других.

Одним из преимуществ агрегации сети, помимо увеличения скорости мобильного интернета, стало улучшение сигнала в сложных для сотовой связи условиях: промышленных зонах и новых жилых кварталах с плотной застройкой. Воспользоваться интернетом на новых скоростях могут все владельцы современных 4G смартфонов и планшетов, а также 4G-роутеров МТС, поддерживающих LTE- advanced.

«Для города особенно актуальны вопросы развития современной телеком-индустрии. Липецк – в первую очередь деловой центр региона. Эта территория имеет стратегическое значение для нас и именно здесь МТС в первую очередь сфокусирована на строительстве и модернизации сети. Уже сейчас мы видим наглядные результаты этой работы: 4G трафик в Липецкой области по сравнению с прошлым годом вырос в два раза, и ключевую роль тут, безусловно, сыграл Липецк. Однако в наших планах развитие сети не только на территории крупных населенных пунктов, но и покрытие трасс, малых деревень и сел, а так же индустриальных зон области», - отметил директор липецкого филиала МТС Сергей Лысенков.

Развитие сетей МТС в Липецкой области

МТС активно развивает сети связи в Липецкой области. Сегодня воспользоваться 4G-сетью оператора могут жители более 50 населенных пунктов региона, в которых живут более 800 000 человек. Таким образом, сеть «четвертого поколения» сейчас доступна примерно 75 процентам населения области. Помимо связи 4G, МТС развивает сети 2G и 3G, которые доступны практически на всей населенной части Липецкой области. В Липецке и области проходит вместе с внедрением LTE проходит масштабная программа по модернизации голосовой связи.