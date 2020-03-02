Связь в метро: Билайн, МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метро С.-Петербурга

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Связь в метро: Билайн, МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метро С.-Петербурга

02.03.2020, MForum.ru

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Билайн, МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метрополитена С.-Петербурга.

Для ускорения строительства и снижения издержек, операторы разделили между собой зоны работ: Билайн взял на себя линии 1 и 3 (Василеостровская-Рыбацкое), МТС - 2 и 4 линию, Tele2 - 3 и 5. Связь в вестибюлях и на платформах операторы обеспечивали и до сих пор, в рамках соглашения будет устанавливаться оборудование в перегонах между станциями.

Участники проекта используют единое техзадание. Сооружается сеть, которая будет поддерживать стандарты 2G, 3G и 4G. Каждый из операторов получит доступ к фрагментам сети, построенным участниками проекта.

Как известно, обеспечивать покрытие в туннелях можно различными способами.

Самый бюджетный - это "засвечивание" туннелей с двух их концов. При таком варианте покрытие, как правило, получается неоднородным. Если туннель не является прямым, то чем дальше от его концов и чем ближе к середине, тем хуже качество услуг, вплоть до полного их отсутствия.

Другой известный вариант - применение излучающего кабеля. Это дорогой вариант, поскольку кабель требуется проложить по всей длине туннеля, а кабель совсем не дешев. Поначалу излучающий кабель, как правило, обеспечивает хорошие характеристики услуги, но со временем качество сигнала деградирует. Распространенная причина - оседание слоя металлической пыли на поверхности кабеля. Эта пыль выступает экраном, который ослабляет излучение, как в направлении "кабель-терминал", так и в обратном.

Наиболее эффективным вариантом по цене-качество на сегодня является расстановка в туннеле необходимого числа антенн, подключенных к одному или нескольким базовым станциям, такие системы называют DAS (распределенная антенная система). Они часто применяются для развертывания покрытия в небоскребах и на стадионах, но и в тоннелях хорошо себя показывают. В идеале следует использовать активные антенны, которые получают сигнал в цифре, по оптоволокну, а не по фидерам с их высокими потерями.

Билайн, МТС и Tele2 выбрали именно такую систему - ADAS (Active Distributed Antenna System). Длина оптического кабеля от базовой станции до выносного блока с антенной может достигать 20 км.

Намеченный срок окончания проекта - 2021 год. Операторы реализуют проект в сотрудничестве с разными вендорами инфраструтуры.

Метрополитен С.-Петербурга это 5 линий общей протяженность 124 км, 72 станции, 83 вестибюля.

Дмитрий Глотов, директор Западного региона ПАО «ВымпелКом»: «Строительство сети связи в тоннелях метро – важная часть масштабной программы по улучшению качества связи «СуперСити», которую Билайн развернул в начале 2020 года в Петербурге. Программа рассчитана на два года и включает в себя дополнительное строительство базовых станций на федеральных трассах, на КАД и ЗСД, усиление сети во всех новостройках города и области и в местах концентрации трафика. В результате преобразований значительно увеличится покрытие, емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей. Инвестиции в сеть Билайн в Петербурге только в 2020 году превысят инвестиции двух предыдущих лет».

«Метро – важнейшая часть транспортной инфраструктуры города. Ежедневно им пользуются более двух миллионов петербуржцев и гостей города. За несколько лет вместе с Метрополитеном мы проделали большую работу, чтобы обеспечить устойчивым голосовым сигналом и высокоскоростным интернетом вестибюли, эскалаторы и платформы станций петербургской подземки. Появление сетей в перегонах позволит завершить комплексное обеспечение связью МТС на всей территории петербургского метрополитена. В декабре прошлого года мы приступили к строительству собственной инфраструктуры в тоннелях метро, начав с перегонов одной из самых загруженных веток петербургского метро – Московско-Петроградской («синей») линии. Мы планируем, что связь МТС на протяжении всей ветки будет доступна уже к середине этого года», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Tele2 еще в 2015 году стала первым оператором, который предоставил доступ к мобильному интернету 4G во всех вестибюлях и на платформах станций петербургского метрополитена, заботясь о своих абонентах. Сегодня мы делаем еще один важный шаг для оказания качественных и бесперебойных услуг связи на таком важном и востребованном у петербуржцев виде транспорта, как метро».

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Пресс-релиз компании Билайн

Билайн, МТС, Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метро

2 марта 2020 год, Санкт-Петербург. ПАО ВымпелКом (ТМ Билайн), ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), и Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена для обеспечения пассажиров голосовой связью и скоростным мобильным интернетом на всем пути следования. На первоначальном этапе операторы разделили между собой зоны работ. МТС начала строительство со 2 и 4 линии, Билайн с 1 и 3 (Василеостровская-Рыбацкое) линии, Tele2 с 3 (Беговая-Приморская) и 5 линии. На данный момент у операторов есть связь в вестибюлях метро и на платформах станций, а соглашение позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом в перегонах между станциями.

Санкт-Петербургский метрополитен – уникальный объект с рекордной средней глубиной залегания станций (до 86 м) и с самыми протяжёнными перегонами (до 3 км). На сегодняшний день петербургское метро – это пять линий общей длиной 124 километра, 72 станции, 83 вестибюля.

Строительство ведется по единому техническому заданию во всех стандартах (2/3/4G) и предусматривает доступ каждого из операторов к фрагменту сети, уже построенному одним из участников соглашения.

Для развертывания сети в тоннелях выбрана ADAS-система, которая позволит обеспечить максимально высокое качество сервисов в условиях сложной архитектуры, низкой пропускной способности стен и перекрытий, высокой скорости движения подвижных составов. Также такой вариант оптимален для оперативного устранения аварий, модернизаций и усилений сигнала, что повысит качество оказываемых услуг и скорость проведения любых работ по обслуживанию подземной сети.

Операторы реализуют проект с разными вендорами, ориентировочный срок окончания проекта – 2021 год.

Дмитрий Глотов, директор Западного региона ПАО «ВымпелКом»: «Строительство сети связи в тоннелях метро – важная часть масштабной программы по улучшению качества связи «СуперСити», которую Билайн развернул в начале 2020 года в Петербурге.  Программа рассчитана на два года и включает в себя дополнительное строительство базовых станций на федеральных трассах, на КАД и ЗСД, усиление сети во всех новостройках города и области и в местах концентрации трафика. В результате преобразований значительно увеличится покрытие, емкость сети и скорость мобильного интернета для пользователей. Инвестиции в сеть Билайн в Петербурге только в 2020 году превысят инвестиции двух предыдущих лет»

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теги: ВымпелКом Билайн развитие сетей связь в метро партнерства RAN sharing

© Алексей Бойко, MForum.ru

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