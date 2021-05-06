ПО: МегаФон получил долю в стартапе "Технологии шеринга" - зачем это оператору

06.05.2021, MForum.ru

МегаФон получил в залог долю в "Спектрум менеджмент", компании, которая владеет 100% стартапа "Технологии шеринга", заметили в КоммерсантЪ. Обычно такие залоги возникают в ходе кредитования.

"Технологии шеринга" разрабатывают софт для управления сетями мобильных операторов в интересах "МегаФон". Разработку потенциально смогут использовать и другие операторы, вопрос лишь в том, на каких условиях. На текущий момент времени все российские операторы применяют для этого программные решения зарубежных вендоров - Ericsson, Huawei, Nokia.

Шеринг, как известно, бывает нескольких основных видов. Первоначально в России появилось совместное использование пассивной инфраструктуры, например, вышек и башен связи, затем добавилось также совместное использование части активной инфраструктуры операторов - RAN sharing. Позднее регулирование позволило операторам также объединять и совместно использовать частотные полосы - в рамках так называемого frequency sharing или шеринга частот. Все эти виды шеринга операторы сейчас практикуют с разной степенью активности. В общем виде можно говорить о network sharing - совместном использовании различных ресурсов сетей.

Появление российского ПО для организации шеринга в теории может позволить операторам сэкономить на аренде зарубежного ПО. Кроме того, внедрение российского ПО везде, где это в принципе возможно, совпадает с вектором госполитики и может обеспечить разработчику, как минимум, дополнительные плюсы по части PR/GR, либо даже возможность получения льгот или субсидий.

Самый активный участник шеринговых соглашений - Вымпелком, но есть и другие работающие договоренности, например, МТС-Ростелеком, Вымпелком-МТС, Вымпелком-МегаФон и т.п.

Поскольку в России по части 5G наблюдается ж... проблема с частотами, есть значительная вероятность того, что строить сеть 5G операторы будут общими усилиями, например, разделив территорию страны на "зоны ответственности", а затем станут эксплуатировать построенную сеть в рамках подхода network sharing. Например, "мастер-оператор" региона будет обеспечивать доступ к своей инфраструктуре для всех остальных участников проекта по модели MVNO. Разработанное ПО можно будет задействовано для управления ресурсами такой вот сети из фрагментов, построенных различными операторами.

Конечно же, все будет зависеть от многих факторов, прежде всего от качества отечественного решения и условий его использования. В целом ход МегаФона может оказаться удачным, если все пройдет по плану, то есть решение будет согласовано и им станут пользоваться.

На текущий момент времени разработка уже более-менее готова и идет тестирование решения. В то же время, другие операторы вряд ли горят желание платить конкуренту за использование его софта, но поскольку других российских альтернатив этому решению пока нет, чиновники могут сделать использование данного решения обязательным на основе его российскости. Не исключено, что в МТС могут заняться созданием собственной альтернативы ПО для шеринга, впрочем никакой информации на этот счет пока что не было.

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теги: телеком МегаФон разработки ПО отечественное ПО шеринг network sharing