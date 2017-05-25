Розница: Tele2 и Cofix открывают первую в России digital-кофейню

25.05.2017, MForum.ru

Интересный пример нового подхода к продвижению услуг сотовой связи демонстрирует Tele2 - запущена совместная точка продаж с кофейней Cofix в ТЦ "МЕГА Химки".

Интересный пример сотрудничества телеком-компании и ресторанного бизнеса. Это тот же модный нынче "шеринг" расходов, но не с другим оператором, а с компанией из другого сегмента рынка. Оба участника сэкономили на затратах на строительство, разделили арендную плату, получили более высокий поток посетителей. К тому же новый формат сам по себе может привлечь дополнительных покупателей услуг Tele2 - при подключении к сети Tele2 абоненты получают в подарок чашку кофе от Cofix, а посетители кофейни − скидку на услуги связи оператора.

Первый совместный салон открылся в ТЦ «МЕГА Химки». В ближайшие месяцы четыре подобные точки продаж появятся в ТЦ «МЕГА Белая Дача», в зоне аэроэкспресса аэропорта «Шереметьево», возле станций метро «Белорусская» и «Китай-город»; еще две торговые точки откроются в Санкт-Петербурге.

Оба партнера – как Tele2, так и Cofix – работают по модели франчайзинга. А значит, любой дилер, который сотрудничает с Tele2 по франшизе, может одновременно выступать франчайзи сети Cofix и наоборот. В ближайшее время компании, в рамках пилотного запуска собираются открыть несколько совместных точек в Москве и в С.Петербурге - в торговых центрах, в формате стрит-ритейл, на транспортных узлах. Если опыт будет успешным, предусмотрено его масштабирование во всех регионах совместного присутствия компаний.