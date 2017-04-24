Розница: Менеджмент Tele2 встретился с абонентами

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Розница: Менеджмент Tele2 встретился с абонентами

24.04.2017, MForum.ru

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Tele2 подводит итоги юбилейной, десятой акции «День открытых людей». Продажи в салонах связи, задействованных в мероприятии, выросли на 188% по сравнению с обычным днем. Клиенты оператора активно участвовали в фотоконкурсе, победители которого станут новыми героями рекламы Tele2.

21 апреля 2017 года Tele2 провела традиционную акцию «День открытых людей», в ходе которой сотрудники компании покинули свои привычные рабочие места и отправились в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с абонентами. Они рассказывали о новой тарифной линейке «Мой Tele2», отвечали на вопросы о качестве связи и мобильных устройствах оператора и регистрировали SIM-карты новых клиентов.

Менеджмент Tele2 встретился с абонентами

В юбилейном мероприятии приняли участие более 1200 сотрудников Tele2 в 600 салонах, расположенных во всех регионах присутствия оператора. К акции «День открытых людей» присоединился и топ-менеджмент компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин посетил салон связи в Красноярске, а директор по операциям Дмитрий Лопатухин консультировал абонентов в Липецке.

В «День открытых людей» посетителей салонов Tele2 ждали приятные сюрпризы – они могли приобрести смартфоны и аксессуары для мобильных устройств со скидкой до 30%. Кроме того, Tele2 организовала конкурс «Без звезд в рекламе», победителей которого ждет профессиональная фотосессия – они станут героями новой рекламной кампании Tele2. Клиенты Tele2 делали фотографии в специальных рамках, установленных в салонах связи оператора, и выкладывали их в социальные сети. В финал выйдут 9 участников, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Итоги конкурса «Без звезд в рекламе» Tele2 подведет 16 мая.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«Tele2 провела уже десять «Дней открытых людей», и каждый раз мы убеждаемся в том, как важно получать обратную связь от абонентов. Компания учитывает все отзывы и пожелания клиентов и использует их для улучшения качества предоставляемых услуг. Посетители салонов получают уникальную возможность узнать больше о компании из первых уст – это позволяет повысить их лояльность и интерес к Tele2. В этот раз в рамках «Дня открытых людей» мы проводили конкурс, победители которого станут новыми героями имиджевой кампании Tele2 и появятся на рекламных носителях по всей стране».

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© MForum.ru , пресс-релиз компании Tele2

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