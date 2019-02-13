Телеком: Tele2 нарастил выручку за счет продаж неоператорских услуг

13.02.2019, MForum.ru

Tele2 сообщает о 10-кратном росте сервисной выручки в московских монобрендах к концу 2018 года. При этом, выручка от неоператорских услуг в салонах связи сравнилась с доходами от продажи мобильных устройств.

Самыми быстрорастущими сегментами стали погашение кредитов и продажа авиа- и железнодорожных билетов. Посетители могут пополнить в салонах банковские карты и электронные кошельки, перевести средства в России или за границу, купить билеты и застраховать технику. Финансовые сервисы дали 92,8% сервисной выручки.

Несмотря на широкий спектр услуг, предоставляемый салонами, они также остаются основным каналом привлечение новых абонентов в сеть Tele2.

Источник: пресс-релиз

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