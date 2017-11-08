Розница: И вновь шеринг - в салонах Tele2 можно будет получить посылки с AliExpress

MForum.ru
08.11.2017,
Оператор Tele2 уже демонстрировал нам, как можно экономить средства на аренде и привлечении потока клиентов за счет ко-локации салона связи и кофейни. Новая инициатива компании - наладить в некоторых салонах выдачу заказов AliExpress. Речь идет о небольших по объему посылках с предоплаченными товарами, которые теперь можно забрать без очередей в удобное время.
В проекте задействовано 232 салона Tele2 более, чем в 120 городах и небольших населенных пунктах в 22 регионах России.
Поскольку товары предоплачены, салоны не будут собирать плату за их выдачу, а поскольку речь идет о малогабаритных грузах, то не потребуются и дополнительные складские площади. В выигрыше окажутся все, например, получатели посылок, которые смогут подобрать свои заказы ближе к дому или к работе. Для компаний, договорившихся о партнерстве, эта схема позволит сэкономить средства на аренде, персонале и другие издержки.
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Пресс-релиз компании Tele2 - в комментариях под текстом
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы] Tele2 открывает пункты выдачи товаров с AliExpress в своих салонах
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и логистическая компания PickPoint открывают совместные пункты выдачи заказов из крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress. Теперь любители интернет-шопинга смогут получать покупки в салонах связи Tele2.
Россияне все чаще заказывают электронику, бытовую технику, одежду и обувь в китайском онлайн-гипермаркете AliExpress. Благодаря партнерству Tele2 и PickPoint посетители популярной интернет-площадки получили возможность забирать малогабаритные, предоплаченные товары без очередей и в удобное для них время.
К системе PickPoint, которая объединяет более 2700 постаматов и пунктов выдачи покупок, подключилась и развитая сеть дистрибуции Tele2. К проекту уже присоединились 232 салона оператора в более чем 120 городах и небольших населенных пунктах в 22 регионах России.
Проект Tele2 и PickPoint – удобный формат для розничного ретейла с небольшими площадями. Выдача товаров из Китая основана на предоплатной системе и не требует организации приема оплаты, а работа с малогабаритными грузами позволяет обходиться без больших складских помещений.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2016 году объем рынка трансграничной онлайн-торговли вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом. При этом чаще всего россияне заказывали товары в Китае – на эту страну приходится примерно 90% зарубежных интернет-покупок. Мы как компания, которая поддерживает стиль жизни клиентов и стремится привнести в нее комфорт, не могли не обратить внимание на эту тенденцию. Если россияне любят покупать на AliExpress, мы предлагаем им удобный сервис в партнерстве с PickPoint. Всего за несколько минут, без очередей, при участии доброжелательного и компетентного сотрудника клиенты получат товар в наших салонах связи».
Надежда Романова, генеральный директор PickPoint:
«У компаний PickPoint и Tele2 в целом совпадает политика выбора мест открытия офлайн-точек: шаговая доступность, расположение на первой линии домов и удобный график для работающих людей. Мы отмечаем подготовленный, клиентоориентированный персонал Tele2, сфокусированный на быстром и качественном обслуживании, а также удобную навигацию – получатель легко находит необходимый пункт».
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