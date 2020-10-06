Шеринг сетей: Beeline Kazakhstan подписал соглашение о шеринговом развитии сети

MForum.ru

Шеринг сетей: Beeline Kazakhstan подписал соглашение о шеринговом развитии сети

06.10.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Казахстанский оператор KarTel (Beeline) подписал шеринговое соглашение с двумя другими участниками рынка - Kcell и Tele2. Благодаря этому соглашению операторы страны будут совместно реализовывать проект 250+, целью которого распространить услуги высокоскоростного интернета во все населенные пункты с населением от 250 человек.  

 

Когда проект будет выполнен, операторы обеспечат связью почти 1000 сельских поселений, совокупное население которых составляет порядка 600 тысяч. Абоненты любого из трех операторов смогут пользоваться в этих населенных пунктах покрытием сети 3G и 4G/LTE.

Строительство сети в рамках проекта начнется немедленно. Источник: seekingalpha.com

Насколько разумным является параллельное строительство критической инфраструктуры - сетей сотовой связи в городах каждым из операторов, настолько же разумно строить сети в маленьких населенных пунктах из объединенными усилиями. Строительство сети там, где сотовая связь востребована небольшим числом абонентов, нерентабельно. В этой ситуации можно или субсидировать стройку силами государства, что в российских условиях приводит к накачке деньгами какого-нибудь "национального чемпиона", либо путем шеринга сети и разделения капитальных и операционных затрат между тремя операторами. В Казахстане пошли разумным путем.

Что мне непонятно, об этом проекте операторы Казахстана договорились еще в мае 2020 года. Почему в итоге об этом еще раз сообщается в октябре? Что делалось с мая по сентябрь - задержка из-за пандемии? Готовились документы?

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: Beeline Казахстен шеринг RAN строительство сети

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.07. [Новости компаний] 5G: ZTE стала одним из поставщиков решений 5G RAN для таиландской True / MForum.ru

06.05. [Новости компаний] Совместное использование сетей: Операторы Казахстана будут строить мобильный интернет вместе. Но есть нюансы / MForum.ru

04.02. [Новости компаний]  Конспекты: Билайн представляет новую тарифную линейку - "Близкие люди" / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Ericsson внедрил решение для динамического распределения спектра в сети МегаФон в Оренбургской области / MForum.ru

18.04. [Новости компаний] Телеком: МТС и МегаФон завершили оснащение подземных станций Московского метро станциями LTE / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:16 Liyaw Тема: Ищу для ребенка простой, но надежный смартфон
взяли своему сыну вот такой смартфон https://otzyvov.net/...html... недорогой, но все функции есть, летает и батарея мощная..вообщем класс!
06.10.2020 17:02 Denisbrown Тема: Best online gaming platform
Ever thought of ways to increase your wealth through some online gaming platforms? https://www.kingbillycasino.com/... got you covered as it's the best online gaming platform that offers its users ...
03.10.2020 17:53 ddd123 Тема: Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB
Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB Переходник, который упростит жизнь всем владельцам техники Apple. Подключается он к устройствам с помощью порта USB Type C. Маленький и ...
03.10.2020 17:50 ddd123 Тема: Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01
Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01 Данная модель способна заряжать сразу три разнотипных устройства компании Apple: iPhone, Apple Watch, AirPods. Под каждый девайс проделано ...
03.10.2020 17:48 ddd123 Тема: Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power
Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power До зарядки можно подключиться двума способами: через USB и USB Type C (как Адроиду, так и Айфону). Чарджер отображает на ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84) / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: LG K92 5G – новый эксперимент LG Mobile / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a 5G представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Moto G9 Plus появился в России / MForum.ru

29.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F41 / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Huawei представила P Smart 2021 / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch представлены официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 и Nokia 3.4 представлены официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Гибкий смартфон Royole FlexPai 2 представлен официально / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Realme C17 получил экран с частотой обновления 90 Гц / MForum.ru

21.09. [Новинки] Анонсы: Vsmart Aris Pro – смартфон с фронтальной камерой под экраном / MForum.ru

21.09. [Новинки] Анонсы: LG K42 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: