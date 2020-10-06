Шеринг сетей: Beeline Kazakhstan подписал соглашение о шеринговом развитии сети

06.10.2020, MForum.ru

Казахстанский оператор KarTel (Beeline) подписал шеринговое соглашение с двумя другими участниками рынка - Kcell и Tele2. Благодаря этому соглашению операторы страны будут совместно реализовывать проект 250+, целью которого распространить услуги высокоскоростного интернета во все населенные пункты с населением от 250 человек.

Когда проект будет выполнен, операторы обеспечат связью почти 1000 сельских поселений, совокупное население которых составляет порядка 600 тысяч. Абоненты любого из трех операторов смогут пользоваться в этих населенных пунктах покрытием сети 3G и 4G/LTE.

Строительство сети в рамках проекта начнется немедленно. Источник: seekingalpha.com

Насколько разумным является параллельное строительство критической инфраструктуры - сетей сотовой связи в городах каждым из операторов, настолько же разумно строить сети в маленьких населенных пунктах из объединенными усилиями. Строительство сети там, где сотовая связь востребована небольшим числом абонентов, нерентабельно. В этой ситуации можно или субсидировать стройку силами государства, что в российских условиях приводит к накачке деньгами какого-нибудь "национального чемпиона", либо путем шеринга сети и разделения капитальных и операционных затрат между тремя операторами. В Казахстане пошли разумным путем.

Что мне непонятно, об этом проекте операторы Казахстана договорились еще в мае 2020 года. Почему в итоге об этом еще раз сообщается в октябре? Что делалось с мая по сентябрь - задержка из-за пандемии? Готовились документы?

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теги: Beeline Казахстен шеринг RAN строительство сети