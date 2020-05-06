Совместное использование сетей: Операторы Казахстана будут строить мобильный интернет вместе. Но есть нюансы

MForum.ru
06.05.2020,
Операторы Казахстана договорились о совместном использовании сети. И это правильно. Но не следует думать, что, как это пытаются сделать в России, операторов заставили создавать что-то типа "единого инфраструктурного". Ничего подобного.
Во-первых, вся совместность, весь этот шеринг касается исключительно двух ниш - населенных пунктов от 250 до 1000 человек, и дорог - автомобильных, республиканского и областного значения, а также железных дорог. Во всех остальных случаях, прежде всего в городах от 1000 человек все операторы продолжат активную конкуренцию и самостоятельное развитие.
Во-вторых, даже в перечисленных нишах не будет создаваться единая сеть, принадлежащая кому-то одному из участников или их "колхозу". Нет. Операторы делят между собой все эти населенные пункты и дороги: за стройку в "своем" регионе отвечает всякий раз один конкретный оператор. Но с условием, что он обеспечит доступ к построенной инфраструктуре всем конкурентам. Кар-Тел и дочки Казахтелекома разделили между собой населенные пункты и дороги в соотношении 35% и 65%.
Такой подход можно только приветствовать, поскольку он является оптимальным по целому ряду факторов, прежде всего, он экономически грамотен. При этом на рынке сохранится достойный уровень конкуренции, а также обеспечивается достаточная устойчивость сетей к различного рода угрозам в крупных и средних городах.
В общем, грамотное решение, как не взгляни. Российскому телеком-рынка хочется посоветовать такого же исхода. Если, конечно, операторам удастся отбиться от людей, которые очень хотят заработать на перераспределении существующего баланса на сотовом рынке России. Возможно российским операторам в этом помогут эпидемия и ее экономико-политические последствия.
По материалам: profit.kz
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теги: развитие сетей шеринг совместное использование
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