Развитие сетей: Ericsson внедрил решение для динамического распределения спектра в сети МегаФон в Оренбургской области

MForum.ru
19.12.2019,
Операторы все более активно шерят частоты между собой, добиваясь повышения эффективности их использования - есть примеры такой деятельности как в регионах, так и, например, в московском метро. Между тем, есть возможность для шеринга частот и внутри одного оператора. В этом случае один и тот же частотный ресурс может эффективно использоваться для оказания услуг связи в разных стандартах. Например, в GSM и LTE.
Соответствующее решение для динамического распределения частотного ресурса продвигает Ericsson. Решение Ericsson Shared Carrier внедрено в коммерческой сети МегаФон в Оренбургской области и обеспечивает очень интересные результаты. В частности, по заявлению вендора в результате внедрения этого решения скорость передачи данных в сети МегаФон выросла более, чем вдвое, а емкость сети - в полтора раза! Это очень актуальные прибавки, учитывая, что потребление мобильного трафика на абонента по итогам 3q2019 выросло уже до 11,9 ГБ.
Аналогичные подходы и внедрение решения Ericsson Spectrum Sharing , как ожидается, в будущем поможет развернуть технологию 5G с использованием имеющихся у операторов частот среднего и низкого частотных диапазонов без отключения услуг LTE.
Подробнее в пресс-релизе: http://www.mforum.ru/news/article/121325.htm
Еще подробнее об ESS: http://www.mforum.ru/news/article/121032.htm
Телеком в Оренбургской области: http://www.mforum.ru/064468.htm
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теги: телеком Ericsson МегаФон шеринг частот Ericsson Shared Carrier Оренбург Оренбургская область
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