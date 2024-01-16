Сайты сотовой связи: Портативные сайты сотовой связи - для использования на мероприятиях

MForum.ru

Сайты сотовой связи: Портативные сайты сотовой связи - для использования на мероприятиях

16.01.2024, MForum.ru

В очередной раз об этой теме напомнила новость Deutsche Telekom о том, что в 2024 году этот германский оператор запустит активное использование разработанных в компании портативные сайты мобильной связи. Оператор подчеркивает универсальность их применения - не только на каких-то массовых мероприятиях, но также в чрезвычайных ситуациях, на строительных площадках и так далее.

 


фото: Норберт Иттерман, Deutsche Telekom

 

Впервые эту конструкцию компания показала в сентябре 2023 года. Как заявляет оператор, конструкцию может собрать и запустить сайт в работу 1 человек менее, чем за час. В августе и сентябре происходили первые тесты в условиях выставок и концертов. В ноябре 2023 года число тестовых комплектов достигло 10 штук и начались тесты с участием клиентов.

Опора, позволяющая поднять антенны 4G/5G сотовой связи на высоту до 8 метров, поставляется в небольшом контейнере (1.6 м x 2 м х 2.6 м). Подключение к сети осуществляется традиционно - оптикой или по радио. Также потребуется подключить микроконтейнер с оборудованием базовой станции к местной электросети или мобильному источнику энергии.

С сентября 2023 прототип уже опробовало более десятка клиентов, включая строителей, отзывы - позитивные.

На мой взгляд, конструкция выглядела бы изящнее, если бы была цилиндрической, а не в форм-факторе параллелепипеда.

Интерес к портативным сайтам сотовой связи, которые могут устанавливаться «под ивент», есть и у российских операторов. Во всяком случае, я наблюдал нечто похожее в Кронштадте, во время Военно-морского салона в июне 2023 года. Выглядела конструкция не так изящно, как немецкая.

 


фото: Алексей Бойко, @abloud62

 

С другой стороны, там же в Кронштадте развернуты и более симпатичные конструкции, напоминающие то, что разработали в Deutsсhe Telekom, но уже не портативные, а рассчитанные на постоянную эксплуатацию. Как рассказали знающие люди, эти сайты используются совместно операторами большой тройки (МТС, МегаФон, билайн). Как правило, один такой мини-сайт совместно используют 2 оператора. Антенны общие, а RRU и DDU - ставит каждый оператор свои, они расположены в нижней части стойки. Пассивный шеринг - не худшее решение с точки зрения отказоустойчиовости сетей.

 
фото: Алексей Бойко, @abloud62

 

На фоне зелени такие конструкции - практически незаметный элемент «пейзажа». На разных сайтах антенна поднята на разные высоты, 12-14 м, это определяется архитектурой в районе размещения мини-сайта.

 


фото: Алексей Бойко, @abloud62

 

Вот еще "коммунальный" мини-сайт в Кронштадте на Тулонской аллее в "нарядном" варианте. Антенны под кожухом - Huawei ATR4517R1v07 (900/1800/1800-LTE/2600-LTE МГц).

 

 

В благостном 2019 году на ВДНХ шло тестирование 5G, казалось вот-вот и в России тоже стартанет эта технология. Тогда дополнительное покрытие на выставке обеспечивал и такой вариант: контейнер-прицеп. Тоже неброское и симпатичное решение для временных сайтов.

 


фото: Алексей Бойко, @abloud62

 

Эти прицепчики выпускались МТС, в распоряжении компании на 2019 году было несколько десятков таких. Как правило, они укомплектованы оборудованием 2G/4G, часто это DCS + L1800, иногда с добавлением поддержи L2600. Подключение идет через РРЛ – соответствующая «тарелочка» видна на фото. Питание идет либо от сети промышленного тока, о чем приходится договариваться по месту размещения, либо от ДГУ (дизель-элекрогенераторного устройства). То есть это не полностью мобильное решение, как те, что на платформах типа КАМАЗ, а временное – как раз для каких-то задач продолжительностью в несколько дней или недель.

Мне кажется, что тему мини-сайтов для города, включая временные, надо продолжать прокачивать, глядишь, появятся какие-то отечественные, симпатичные, аккуратные и недорогие решения вместо сегодняшних традиционных опор с коробками на них.

 


фото: Алексей Бойко, @abloud62

 

 

За рубежом есть симпатичные решения, например, компании Telnet, которые можно посмотреть в работе на ВДНХ. Так выглядит вариант мини-сайта, где оборудование базовой станции размещено под землей, а осветительная опора оснащена антеннами, скрытыми под декоративным обтекателем. (фото - не мои).

 

 

 

 

А ниже -  вариант мини-сайта того же производителя, тоже на ВДНХ - в версии, когда оборудование базовой станции размещено в контейнере рядом с комбинированной опорой.
(фото - не мои)

 

 

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теги: портативные сайты сотовой связи мини-сайты сотовой связи передвижные сайты  

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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