Регулирование: Динамическое распределение спектра, что за зверь такой?

15.08.2023, MForum.ru

В новой редакции Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года, подготовленной Минцифры, появилось понятие динамического распределения частот.

Набросано, что называется, штрих-пунктирно, впрочем, для Стратегий это считается нормальным. Во что это реализуется на практике, пока до конца неясно.

Так что я ниже напишу, как я это все понимаю.

Лицензирование частот

В целом в России частоты распределяются на двух различных принципах. Самый понятный и прозрачный, это когда оператору сотовой связи выдают (лицензируют) во временное пользование (на 10-15 лет) частотные полосы, которыми он эксклюзивно может распоряжаться для использования их в развертываемой сети сотовой связи. Это, конечно, некоторое огрубление, но иначе придется уйти совсем уже в детали.

Совместное использование (режим СИ)

Второй принцип, это СИ - совместное использование частот. Дело в том, что в России часто встречается ситуация, когда есть какой-то значимый пользователей частотами, например, «силовые структуры» или «телерадиовещатели» или «системы РЛС аэропорта», которые действительно важны, но при этом занимают свои частоты не везде географически и не всегда в плане времени. И, соответственно, там, где они их не используют, можно пустить на эти частоты операторов сотовой связи. С условием, что если частоты понадобятся их основному владельцу, то оператор должен будет по первому же служебному письму, выключить фрагмент своей сети радиодоступа там, где частоты понадобились их основному владельцу.

Принцип так себе. Хотелось бы как-то без него. Но частотный ресурс ограничен, поэтому зачастую это единственный вариант для оператора расширить свой частотный пул, поэтому режимом СИ в России активно пользуются при выделении частот.

Конверсия

Это все уже работает многие годы. А конверсия, которая должна бы убирать из необходимых сотовым сетям диапазонов других пользователей, чтобы выделить частоты гражданским операторам эксклюзивно, буксует и не работает. Не буду сейчас о причинах, часто это желание запросить с гражданских бесконечно большие суммы «на конверсию» с неясным результатом. Признаем, как факт - государство не может или не хочет провести конверсию частот в пользу операторов сотовой связи.

В этих условиях писалась Стратегия. Что же она предлагает в плане расширения доступа операторов сотовой связи к частотам? Важно понимать, что это попытки хоть что-то сделать в близкой к тупиковой ситуации.

Шеринг частот

Одна идея заключается в шеринге частот. То есть новые частоты государство дает совместному предприятию операторов "большой четверки", и операторы ими пользуются совместно, как общим пулом, возможно с финансовыми взаимозачетами. То есть это "совместный частотный" вместо "совместного инфраструктурного", куда всех пытались загнать. Вроде как неплохая идея - "совместный частотный", при условии, если все правильно сделать.

Динамическое распределение частот в режиме СИ

Вторая идея - динамическое использование частот. Вещь для нашего рынка новая, да и в мире пока что тоже.

Это дальнейшее развитие идеи СИ, совместного использования частот, но на современном уровне - с глубокой и быстрой автоматизацией. Дело в том, что есть много частот, которые до сих пор не выделяли гражданским, т.к. считается, что они постоянно заняты "первичными пользователями". На деле, если проверить пары "географическая точка" + "данный момент времени", то окажется, в от секунды к секунде и от точки к точке куча таких пар свободна от использования «первичным пользователем».

Следовательно, можно сделать систему, которая динамически работает по алгоритму - если базовая станция видит, что есть свободные в данную 1/20 часть секунды частоты, она начинает их использовать. И использует до момента, когда эти частоты в данной точке не понадобились основному владельцу. Как только основной владелец включает свое вещание, базовая станция тут же это замечает и перестает использовать данную частоту.

Это, конечно, упрощенное изложение механизма работы, но сейчас это не принципиально.

Принципиально то, что в теории использование динамического распределения частот в режиме СИ, могло бы открыть гражданским операторам доступ к сотням МГц дополнительных частот в диапазоне до 6 ГГц. Да, вот в таком "мерцающем" режиме. Но это лучше, чем ничего. И если нормально отладить алгоритмы, то система сотовой связи работать будет и покажет рост средних скоростей, доступных пользователям. Для строительства сетей 5G и поддержки работы сетей LTE в России - вполне годный вариант. Такую систему пробуют реализовать в США, в частности, так что здесь не с нуля что-то изобретается.

Оптимальным при этом было бы, чтобы оператором динамического распределения частот были сами операторы, либо их объединение, а не какая-то новая инстанция. Нельзя исключить и того, что эту функцию себе захочет Роскомнадзор. Не лучший сценарий, но вариантов у нас немного.

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теги: регулирование частоты динамическое распределение частот совместное использование частот 5G пятое поколение

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