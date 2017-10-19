Розница: Tele2 установит в Дикси мобильные терминалы

MForum.ru

Розница: Tele2 установит в Дикси мобильные терминалы

19.10.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Любовь Tele2 к альтернативным каналам продвижения общеизвестна. Новая инициатива компании связана с желанием еще более приблизиться к потенциальным абонентам. Оператор договорился с торговой сетью "ДИКСИ" о размещении в магазинах московского региона мобильных терминалов. С такого терминала можно выбрать симпатичный номер и подходящий тарифный план и оформить доставку подключенной SIM-карты курьером. В ответ клиенту позвонит сотрудник интернет-магазина, чтобы договориться об удобном времени и месте доставки. Из минусов предложения отмечу, что заказ обещают привезти в течение двух дней. Обычно хочется получить желаемое в тот же день.

Tele2. Другие правила.

Tele2 и "ДИКСИ" сотрудничают с начала 2017 года. Мобильные стойки продаж Tele2 установлены в 100 магазинах сети оператора в Московском регионе. Не "Пятерочка", но тоже неплохо. Оператор отмечает, что по итогам 9 месяцев работы объем подключений через "ДИКСИ" заметно вырос, в частности, по итогам 3q2017 отмечается рост этого показателя на 77% к 1q2017.

Магазины "Дикси" - это магазины "шаговой доступности", заход в эту розничную сеть позволяет отметить, что Tele2 в очередной раз приблизилась к потребителю. Можно предположить, что этот шаг обернется для компании заметным вкладом в рост абонентской базы. В "Дикси", помимо получения дополнительного дохода от площадей, отданных Tele2 в рамках проекта, надеются также на рост числа посетителей магазинов, что вполне вероятно. Там, где находятся "ДИКСИ" поблизости обычно нет салонов сотовой связи и даже мобильные киоски станут хорошим подспорьем для пользователей.

Пресс-релиз компаний Tele2 и ДИКСИ - ниже в комментах.

+ +

Подписывайтесь на Telegram про телеком

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.06. [Новости компаний]  Розница: Операторы начали активные сокращения розничной сети. Но не все / MForum.ru

07.06. [Краткие новости] Розница: Подключиться к Tele2? Поезжайте на такси! / MForum.ru

25.05. [Новости компаний]  Розница: Tele2 и Cofix открывают первую в России digital-кофейню / MForum.ru

24.04. [Краткие новости] Розница: Менеджмент Tele2 встретился с абонентами / MForum.ru

16.12. [Новости компаний]  Репортажи: Куда направит "ВымпелКом" новый гендиректор Шелль Йонсен / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

19.10.2017 15:56 * От: ABloud

[Пресс-релизы]: Tele2 установит мобильные терминалы в «ДИКСИ»

Дата: 19.10.2017. Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый формат заказа SIM-карт в торговой сети «ДИКСИ» в Московском регионе. Через мобильные терминалы покупатели смогут выбрать номер и тарифный план, а также оставить заявку на доставку покупки.

Мобильный терминал позволяет получить информацию о тарифах и услугах Tele2, зарезервировать номер в интернет-магазине и оформить заказ SIM-карты с курьерской доставкой. Кроме того, с помощью виртуальных витрин посетители супермаркетов могут воспользоваться бесплатным доступом к сети Wi-Fi.

Для заказа SIM-карты абоненту необходимо оставить заявку через мобильный терминал, выбрав тариф и понравившийся номер. После этого клиенту позвонит сотрудник кол-центра интернет-магазина для согласования удобного времени и места доставки. Заказ привезут в течение двух дней.

Tele2 начала сотрудничать с торговой сетью «ДИКСИ» в январе 2017 года. Компании заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого оператор установил мобильные стойки продаж в 100 магазинах сети в Московском регионе. По итогам 9 месяцев работы объем подключений к сети Tele2 в магазинах «ДИКСИ» существенно вырос. Так, в третьем квартале число новых абонентов оператора увеличилось на 77% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Начиная сотрудничать с новыми партнерами, мы ориентируемся на удачное расположение их точек продаж. «ДИКСИ» – это сеть магазинов у дома, куда москвичи привыкли заходить по пути с работы. Удобно, что там же они могут и подключиться к Tele2. Результаты работы наших мобильных стоек за три квартала показали эффективность этого канала продаж. Уверен, что новый формат взаимодействия с клиентами мобильные терминалы – также будут востребованы посетителями торговой сети, особенно среди молодых людей, активных пользователей мобильного интернета».

Евгений Малков, директор по развитию бизнеса ГК «ДИКСИ»: «Мы открыты к долгосрочному партнерству с такими перспективными компаниями, как Tele2, поскольку они предлагают нашим покупателям дополнительные сервисы и полезные услуги. Для нас важно, что от такой синергии прежде всего выигрывает покупатель. А мы, в свою очередь, стимулируем продажи и привлекаем дополнительный трафик в магазины».

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:27 ABloud Тема: Услуги: ВымпелКом запартнерился с Deezer (19.10.2017)
[Пресс-релиз]: VEON анонсирует партнерство с Deezer в России 18 октября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о партнерстве с Deezer, международным персональным и динамично ...
Сегодня 15:56 ABloud Тема: Розница: Tele2 установит в Дикси мобильные терминалы (19.10.2017)
[Пресс-релизы]: Tele2 установит мобильные терминалы в «ДИКСИ» Дата: 19.10.2017. Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый формат заказа SIM-карт в торговой сети ...
Вчера 23:06 Мирославовна Тема: Дата 10.10.2018 не даёт мне спокойно жить. СМС приходят каждый день
здравствуйте, может вы где-то зарегистрированы и ваш номер попал в рассылку сообщений. еще возможно в ваш телефон забрался вирус
Вчера 23:01 Мирославовна Тема: самсунг j5 перестал сохранять контакты на сим карту
здравствуйте, скорее всего память сим карты переполнена. попробуйте сохранить в памяти телефона
Вчера 22:34 Мирославовна Тема: Android: не хватает памяти
Здравствуйте, попробуйте освободить память телефона или же форматируйте его и он заработает как новый. думаю, после этого памяти будет достаточно для скачивания чего-либо

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

19.10. [Обзоры] Обзор детского планшета TurboKids Даша-путешественница

19.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 7 получила 5,2-дюймовый дисплей и камеры Dual-Sight / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Book 2 – ноутбук со съемным экраном / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon M – складной смартфон с двумя экранами / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro представлены официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Tab Active 2 – защищенный планшет с Exynos 7880 и 3 Гб ОЗУ / MForum.ru

16.10. [Новинки] Слухи: Эван Бласс рассказал о новинках Alcatel 2018 года / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro (2017) появился на европейском рынке / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: OPPO F3 Lite (A57) представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17 miniS – цветное градиентное 3D-стекло, 6 Гб ОЗУ и Snapdragon 653 / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z17S – смартфон с экраном 17:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

11.10. [Новинки] Слухи: ZTE Axon M со складным экраном замечен в FCC / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о спецификациях смартфона Meitu M8s / MForum.ru

10.10. [Новинки] Слухи: Рекламные материалы подтвердили спецификации Huawei Mate 10 / MForum.ru

09.10. [Обзоры]  Белый, функциональный, эргономичный: Обзор планшета TurboPad 803 / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 4 Selfie Lite представлен официально / MForum.ru

09.10. [Новинки]  Слухи: OnePlus 5T с 6-дюймовым дисплеем 18:9 выйдет в ноябре / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry Motion – IP67 и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru

06.10. [Новинки]  Анонсы: Honor 9i с 5,9-дюймовым дисплеем и четырьмя камерами дебютировал в Индии / MForum.ru

06.10. [Новинки] Это интересно: HMD разрабатывает 4G-фичефон Nokia для Индии / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: