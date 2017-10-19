Розница: Tele2 установит в Дикси мобильные терминалы

19.10.2017, MForum.ru

Любовь Tele2 к альтернативным каналам продвижения общеизвестна. Новая инициатива компании связана с желанием еще более приблизиться к потенциальным абонентам. Оператор договорился с торговой сетью "ДИКСИ" о размещении в магазинах московского региона мобильных терминалов. С такого терминала можно выбрать симпатичный номер и подходящий тарифный план и оформить доставку подключенной SIM-карты курьером. В ответ клиенту позвонит сотрудник интернет-магазина, чтобы договориться об удобном времени и месте доставки. Из минусов предложения отмечу, что заказ обещают привезти в течение двух дней. Обычно хочется получить желаемое в тот же день.

Tele2 и "ДИКСИ" сотрудничают с начала 2017 года. Мобильные стойки продаж Tele2 установлены в 100 магазинах сети оператора в Московском регионе. Не "Пятерочка", но тоже неплохо. Оператор отмечает, что по итогам 9 месяцев работы объем подключений через "ДИКСИ" заметно вырос, в частности, по итогам 3q2017 отмечается рост этого показателя на 77% к 1q2017.

Магазины "Дикси" - это магазины "шаговой доступности", заход в эту розничную сеть позволяет отметить, что Tele2 в очередной раз приблизилась к потребителю. Можно предположить, что этот шаг обернется для компании заметным вкладом в рост абонентской базы. В "Дикси", помимо получения дополнительного дохода от площадей, отданных Tele2 в рамках проекта, надеются также на рост числа посетителей магазинов, что вполне вероятно. Там, где находятся "ДИКСИ" поблизости обычно нет салонов сотовой связи и даже мобильные киоски станут хорошим подспорьем для пользователей.

Пресс-релиз компаний Tele2 и ДИКСИ - ниже в комментах.

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