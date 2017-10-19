Розница: Tele2 установит в Дикси мобильные терминалы

MForum.ru
19.10.2017,
Любовь Tele2 к альтернативным каналам продвижения общеизвестна. Новая инициатива компании связана с желанием еще более приблизиться к потенциальным абонентам. Оператор договорился с торговой сетью "ДИКСИ" о размещении в магазинах московского региона мобильных терминалов. С такого терминала можно выбрать симпатичный номер и подходящий тарифный план и оформить доставку подключенной SIM-карты курьером. В ответ клиенту позвонит сотрудник интернет-магазина, чтобы договориться об удобном времени и месте доставки. Из минусов предложения отмечу, что заказ обещают привезти в течение двух дней. Обычно хочется получить желаемое в тот же день.
Tele2 и "ДИКСИ" сотрудничают с начала 2017 года. Мобильные стойки продаж Tele2 установлены в 100 магазинах сети оператора в Московском регионе. Не "Пятерочка", но тоже неплохо. Оператор отмечает, что по итогам 9 месяцев работы объем подключений через "ДИКСИ" заметно вырос, в частности, по итогам 3q2017 отмечается рост этого показателя на 77% к 1q2017.
Магазины "Дикси" - это магазины "шаговой доступности", заход в эту розничную сеть позволяет отметить, что Tele2 в очередной раз приблизилась к потребителю. Можно предположить, что этот шаг обернется для компании заметным вкладом в рост абонентской базы. В "Дикси", помимо получения дополнительного дохода от площадей, отданных Tele2 в рамках проекта, надеются также на рост числа посетителей магазинов, что вполне вероятно. Там, где находятся "ДИКСИ" поблизости обычно нет салонов сотовой связи и даже мобильные киоски станут хорошим подспорьем для пользователей.
Пресс-релиз компаний Tele2 и ДИКСИ - ниже в комментах.
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© Алексей Бойко,
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[Пресс-релизы]: Tele2 установит мобильные терминалы в «ДИКСИ»
Дата: 19.10.2017. Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новый формат заказа SIM-карт в торговой сети «ДИКСИ» в Московском регионе. Через мобильные терминалы покупатели смогут выбрать номер и тарифный план, а также оставить заявку на доставку покупки.
Мобильный терминал позволяет получить информацию о тарифах и услугах Tele2, зарезервировать номер в интернет-магазине и оформить заказ SIM-карты с курьерской доставкой. Кроме того, с помощью виртуальных витрин посетители супермаркетов могут воспользоваться бесплатным доступом к сети Wi-Fi.
Для заказа SIM-карты абоненту необходимо оставить заявку через мобильный терминал, выбрав тариф и понравившийся номер. После этого клиенту позвонит сотрудник кол-центра интернет-магазина для согласования удобного времени и места доставки. Заказ привезут в течение двух дней.
Tele2 начала сотрудничать с торговой сетью «ДИКСИ» в январе 2017 года. Компании заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого оператор установил мобильные стойки продаж в 100 магазинах сети в Московском регионе. По итогам 9 месяцев работы объем подключений к сети Tele2 в магазинах «ДИКСИ» существенно вырос. Так, в третьем квартале число новых абонентов оператора увеличилось на 77% по сравнению с первым кварталом 2017 года.
Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Начиная сотрудничать с новыми партнерами, мы ориентируемся на удачное расположение их точек продаж. «ДИКСИ» – это сеть магазинов у дома, куда москвичи привыкли заходить по пути с работы. Удобно, что там же они могут и подключиться к Tele2. Результаты работы наших мобильных стоек за три квартала показали эффективность этого канала продаж. Уверен, что новый формат взаимодействия с клиентами мобильные терминалы – также будут востребованы посетителями торговой сети, особенно среди молодых людей, активных пользователей мобильного интернета».
Евгений Малков, директор по развитию бизнеса ГК «ДИКСИ»: «Мы открыты к долгосрочному партнерству с такими перспективными компаниями, как Tele2, поскольку они предлагают нашим покупателям дополнительные сервисы и полезные услуги. Для нас важно, что от такой синергии прежде всего выигрывает покупатель. А мы, в свою очередь, стимулируем продажи и привлекаем дополнительный трафик в магазины».
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