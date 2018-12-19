Розница: Tele2 откроет салоны связи в реконструированных кинотеатрах

MForum.ru
19.12.2018,
Tele2 планирует открыть в Москве 25 необычных магазинов - салоны связи в партнерстве с ADG group будут открыты в московских кинотеатрах, построенных в советское время, которые до этого пройдут реконструкцию. По-задумке, эти здания будут не простыми магазинами, но "атмосферными центрами", ориентированными на интересы местных жителей.
Пример кинотеатра советских времен - Янтарь на Открытом шоссе.
Первый салон Tele2 нового типа запустят в 2019 году. В новом формате монобрендовый салон будет объединением точки продаж, интерактивной зоны и event-площадки. Ожидается, что здесь можно будет не только посмотреть кино, но и послушать лекцию или посетить кулинарный мастер-класс, купить фермерские продукты.
А так выглядит идея районного мини-ТРЦ после реконструкции
Любопытная, но спорная идея. Многое будет зависеть от ее реализации, но соперничать с крупными ТРЦ только за счет "шаговой доступности" - непростая задача. Кроме того, далеко не все здания заброшенных кинотеатров удобно расположены по сегодняшним меркам. И, в любом случае, невелик масштаб проекта - что такое 25 салонов для рынка Москвы?
+
Пресс-релиз: Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах
Москва – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, в партнерстве с девелопером ADG group откроет более 25 интерактивных салонов связи в районных центрах на базе реконструированных московских кинотеатров. Советские здания превратятся в атмосферные центры, ориентированные на интересы местных жителей. Запуск первого салона Tele2 в районных центрах ADG group состоится в 2019 году.
Цель развития сети центров – воссоздать историческую культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате. Над проектом работали ведущие мировые архитекторы и дизайнеры. Посетители районных центров могут не просто посмотреть кино, но и посетить лекцию об искусстве или кулинарный мастер-класс, заняться йогой и рисованием, купить фермерские продукты и зайти в интерактивный салон Tele2. Проект призван повысить качество жизни москвичей и создать благоприятные условия для развития прогрессивного ретейла.
Новый формат монобрендового салона оператора будет сочетать в себе высокотехнологичную точку продаж, интерактивную зону и event-площадку. Клиенты смогут легко найти и выбрать нужный товар, используя smart-витрины и «умные» системы навигации. Оснащение VR-зонами позволит обеспечить интерактивное взаимодействие с посетителями и геймифицировать процесс покупки. Цифровые дисплеи и широкоформатные экраны создадут широкие возможности для организации презентаций и образовательных мероприятий.
У Tele2 уже есть успешный опыт внедрения новых форматов в розничную сеть. В мае 2017 года Tele2 совместно с Cofix открыли первую в России digital-кофейню – торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кафе. Уникальный проект стал высокоэффективным инструментом диверсификации розницы и повышения лояльности клиентов. Трафик и объем продаж в совместных точках превышают средние значения по столичным салонам связи, а клиенты обеих компаний получают еще больше выгодных предложений.
Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:
«Для Tele2 разработка и внедрение принципиально новых форматов ретейла – одна из ключевых задач в рамках стратегии по развитию розничного сегмента. Мы постоянно подтверждаем репутацию трендсеттера, успешные решения которого заимствуют другие игроки телеком-рынка. Открытие высокотехнологичных салонов в обновленных кинотеатрах – еще одно проявление нашего умения находить нестандартные подходы и предугадывать ожидания пользователей. Районные центры станут любимым местом отдыха москвичей. Запуск монобрендовых салонов в таких оживленных точках позволяет нам стать еще ближе к своим покупателям и открыть для них новые возможности цифровых технологий и сервисов».
Максим Карбасникофф, руководитель коммерческой дирекции ADG group:
«Для сети районных центров мы ищем сильных партнеров, готовых адаптировать привычные бизнес-форматы к запросам и потребностям современных москвичей. Новый высокотехнологичный формат Tele2 идеально вписывается в концепцию и цель проекта: привнести качество, инновации и новый уровень комфорта в шаговой доступности от мест, где живут люди».
+
За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: розница Tele2
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
14.12. [Новости компаний] Конспекты. Телеком: “Билайн и кофе”. Итоги развития розницы Билайн в 2018 году / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] Телеком: Телеком расшаривает площади для кофеен / MForum.ru
11.12. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС открывает кофейни Costa Coffee в офисах продаж / MForum.ru
20.11. [Краткие новости] Пресс-релизы: Черная пятница в Билайн: скидки и кэшбэк на девайсы до 90% / MForum.ru
20.11. [Новости компаний] Телеком: МТС отчиталась за 3q2018 убытком / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Honor 8A представят 8 января / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Meitu V7 Tonino Lamborghini Limited Edition оценен в $1580 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: HOMTOM C2 оценили в $89,99 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M20 оснастят аккумулятором 5000 мАч и защитой от влаги / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor 6 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 Pro GT — смартфон на Snapdragon 855 c 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei nova 4 — первый смартфон Huawei с круглым вырезом в экране / MForum.ru