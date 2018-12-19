Розница: Tele2 откроет салоны связи в реконструированных кинотеатрах

19.12.2018, MForum.ru

Tele2 планирует открыть в Москве 25 необычных магазинов - салоны связи в партнерстве с ADG group будут открыты в московских кинотеатрах, построенных в советское время, которые до этого пройдут реконструкцию. По-задумке, эти здания будут не простыми магазинами, но "атмосферными центрами", ориентированными на интересы местных жителей.

Пример кинотеатра советских времен - Янтарь на Открытом шоссе.

Первый салон Tele2 нового типа запустят в 2019 году. В новом формате монобрендовый салон будет объединением точки продаж, интерактивной зоны и event-площадки. Ожидается, что здесь можно будет не только посмотреть кино, но и послушать лекцию или посетить кулинарный мастер-класс, купить фермерские продукты.

А так выглядит идея районного мини-ТРЦ после реконструкции

Любопытная, но спорная идея. Многое будет зависеть от ее реализации, но соперничать с крупными ТРЦ только за счет "шаговой доступности" - непростая задача. Кроме того, далеко не все здания заброшенных кинотеатров удобно расположены по сегодняшним меркам. И, в любом случае, невелик масштаб проекта - что такое 25 салонов для рынка Москвы?

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Пресс-релиз: Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах

Москва – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, в партнерстве с девелопером ADG group откроет более 25 интерактивных салонов связи в районных центрах на базе реконструированных московских кинотеатров. Советские здания превратятся в атмосферные центры, ориентированные на интересы местных жителей. Запуск первого салона Tele2 в районных центрах ADG group состоится в 2019 году.

Цель развития сети центров – воссоздать историческую культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате. Над проектом работали ведущие мировые архитекторы и дизайнеры. Посетители районных центров могут не просто посмотреть кино, но и посетить лекцию об искусстве или кулинарный мастер-класс, заняться йогой и рисованием, купить фермерские продукты и зайти в интерактивный салон Tele2. Проект призван повысить качество жизни москвичей и создать благоприятные условия для развития прогрессивного ретейла.

Новый формат монобрендового салона оператора будет сочетать в себе высокотехнологичную точку продаж, интерактивную зону и event-площадку. Клиенты смогут легко найти и выбрать нужный товар, используя smart-витрины и «умные» системы навигации. Оснащение VR-зонами позволит обеспечить интерактивное взаимодействие с посетителями и геймифицировать процесс покупки. Цифровые дисплеи и широкоформатные экраны создадут широкие возможности для организации презентаций и образовательных мероприятий.

У Tele2 уже есть успешный опыт внедрения новых форматов в розничную сеть. В мае 2017 года Tele2 совместно с Cofix открыли первую в России digital-кофейню – торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кафе. Уникальный проект стал высокоэффективным инструментом диверсификации розницы и повышения лояльности клиентов. Трафик и объем продаж в совместных точках превышают средние значения по столичным салонам связи, а клиенты обеих компаний получают еще больше выгодных предложений.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Для Tele2 разработка и внедрение принципиально новых форматов ретейла – одна из ключевых задач в рамках стратегии по развитию розничного сегмента. Мы постоянно подтверждаем репутацию трендсеттера, успешные решения которого заимствуют другие игроки телеком-рынка. Открытие высокотехнологичных салонов в обновленных кинотеатрах – еще одно проявление нашего умения находить нестандартные подходы и предугадывать ожидания пользователей. Районные центры станут любимым местом отдыха москвичей. Запуск монобрендовых салонов в таких оживленных точках позволяет нам стать еще ближе к своим покупателям и открыть для них новые возможности цифровых технологий и сервисов».

Максим Карбасникофф, руководитель коммерческой дирекции ADG group:

«Для сети районных центров мы ищем сильных партнеров, готовых адаптировать привычные бизнес-форматы к запросам и потребностям современных москвичей. Новый высокотехнологичный формат Tele2 идеально вписывается в концепцию и цель проекта: привнести качество, инновации и новый уровень комфорта в шаговой доступности от мест, где живут люди».

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теги: розница Tele2

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