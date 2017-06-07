Розница: Подключиться к Tele2? Поезжайте на такси!

07.06.2017, MForum.ru

Любопытная акция от Tele2 в Москве. Посетители интернет-магазина Tele2, которые выбрали SIM-карту и оплатили ее онлайн, могут вызвать Gett и бесплатно доехать на такси до салона связи оператора.

Акция проходит с 7 по 18 июня. Для участия заказывайте SIM-карту оператора в интернет-магазине Tele2 с использованием промо-кода gett и оплачивайте покупку на сайте. Для получения заказа жители Москвы и Московской области могут вызвать такси, - обещано, что приедет автомобиль класса комфорт, при условии, что поездака не превышает 5 км от точки подачи до ближайшего салона Tele2.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Сотрудничать с Gett мы начали в январе этого года, и это партнерство с уверенностью можно назвать успешным. Вместе с Gett мы создаем еще более удобные условия для наших клиентов, что особенно важно для требовательной московской аудитории. Tele2 – оператор, который не просто обеспечивает своих абонентов качественной связью по доступной цене. Мы стремимся предоставлять им выгодные сопутствующие сервисы и брать на себя задачи, решение которых выходит за рамки телеком-отрасли. Благодаря сотрудничеству с партнерами из абсолютно разных отраслей – будь то сервис заказа такси, сеть кофеен или банк, – Tele2 становится еще ближе к своим абонентам. Мы с удовольствием запускаем новые совместные программы, чтобы сделать жизнь клиентов проще и комфортнее».

Скачать приложение Gett для операционных систем iOS и Android можно на сайте dl.gett.com/ru.

Подробное описание проекта и список салонов связи, участвующих в акции, представлены на сайте tele2.ru.