Регулирование: Продление лицензий LTE обременят применением российского оборудования и ПО, стройкой LTE в селах и вдоль автотрасс

09.07.2021, MForum.ru

Как известно, в сентябре 2021 года завершается срок действия выданных в 2011 году лицензий на использование ряда частотных диапазонов для сетей LTE. Это касается диапазона 700 МГц, которыми операторы, получив лицензии, так и не смогли начать пользоваться. Это касается также широко используемых сетями LTE диапазонов 800 МГц и 2.5-2.7 ГГц.

Операторы уже обратились к регулятору за продлением своих лицензий на очередные 10 лет.

Регулятор в лице ГКРЧ собирается обременить новые лицензии сразу тремя новыми серьезными требованиями, узнали Ведомости.

Во-первых, с 2023 года операторы должны будут строить LTE cети с использованием только отечественного оборудования, внесенного в единый реестр российской электронной продукции. То же касается и программного обеспечения, оно также должно быть внесено в реестр отечественного ПО.

Во-вторых, новые лицензии потребуют от операторов расширения зоны покрытия сетей LTE. В частности, согласно проекту решения, к 2028 году они будут обязаны обеспечивать покрытие в 99% населенных пунктов, где проживает хотя бы 500-999 человек.

В-третьих, операторам придется обеспечивать связь вдоль 99% автодорог общего пользования федерального значения.

Начнем с жилья

Намерения, безусловно, благие, сделать LTE повсеместным, конечно, никто не против. Но у любой инициативы должен быть экономический фундамент. Говоря проще, доходы операторов должны покрывать их капитальные затраты на стройку и операционные затраты на поддержание работы построенных сетей. В противном случае операторы разорятся и оказывать услуги будет некому.

Оценить потенциальные расходы не очень просто, комплексного отечественного оборудования нет, нет опыта его эксплуатации, то есть экономика вопроса совсем не ясна. Непонятно, что регулятор подразумевает под "обеспечением LTE" населенного пункта - цена вопроса связана, например, с теми скоростями, которые в итоге будут доступны в населенном пункте.

Из более очевидного - в России есть порядка 5 тысяч населенных пунктов, где проживает от 500 до 1000 человек. Есть оценки, согласно которым установка одной базовой станции LTE на готовую вышку в селе, к которой уже подведен оптоволоконный транспорт, обойдется в сумму от 3 до 5 млн рублей. А если вышки еще нет, то цена вопроса возрастает до 7 млн рублей. Нетрудно перемножить 5 тысяч и 5 млн, чтобы получить оценку в 25 млрд рублей на развертывание необходимой инфраструктуры. А ведь вырастут не только капитальные затраты, но и операционные.

Конечно, многое будет зависеть от деталей. Скажем, если башни будут строить инфраструктурные компании, кто-то из операторов поставит на них 1 комплект радиооборудования и затем другие будут использовать его в режиме RAN sharing, потребуется меньше, чем 25 млрд. Тем более, что для особо тяжелых случаев, типа некоторых горных аулов предусмотрена индульгенция - можно будет не подключать населенные пункты, если они "труднодоступные ввиду особых природных условий расположения".

Тем не менее, операторам придется изрядно инвестировать в стройку, а затем эксплуатировать потенциально убыточную инфраструктуру. Отбить расходы на ее содержание в ряде населенных пунктов доходами от абонентов в этих пунктах получится не во всех случаях.

А что с автодорогами?

Из 60 430 км дорог "федерального значения" сейчас худо-бедно покрыто порядка 27 тысяч км. Худо-бедно, поскольку средняя доступность LTE пока что на уровне 70%. Уровень доступности LTE вдоль 33 тысяч км дорог еще ниже. Чтобы изменить ситуацию требуются опять же десятки миллиардов рублей. Операторы не могут обеспечить покрытие дорог так, чтобы "срослась" экономика, это очевидно убыточный проект. Инфраструктуру вдоль дорог можно строить на госсредства, если государство считает, что ему по карману такую связь обеспечить. Но субсидии только на строительство вопрос не решают, есть еще и операционные расходы, которые также требуется субсидировать.

Кроме того, есть и трудно решаемая проблема электрификации. В России даже вдоль федеральных трасс далеко не всегда доступно электричество. Между тем, для работы базовых станций требуется если не киловатты, то сотни ватт электроэнергии на каждую площадку. Вряд ли это вопрос к операторам - обеспечение каждой площадки под базовую станцию электроэнергией.

Здесь уже вопрос встает шире - а достаточно ли мы платим налогов, чтобы их хватило на строительство LTE вдоль всех автотрасс федерального значения? Деньгами только операторов не обойтись, а государство с субсидиями как-то не спешит.

Российскость оборудования

В целом тема отечественного оборудования при правильном к ней подходе - актуальная. Неплохо было бы разработать и выпускать отечественное оборудование LTE. Но есть нюансы. Во-первых все давно разработано и, хуже того, запатентовано. Так что, если пытаться продавать отечественные решения на мировом рынке, придется изрядно отстегивать владельцам патентов. А если не продавать их нигде, кроме России, то в силу небольшой величины внутреннего рынка России, эти решения будут заметно дороже конкурентных.

Во-вторых, в России не очень хорошо с микроэлектроникой. Поэтому компонентная база все равно будет во-многом импортной. Так что страшилки о том, что нас могут в любой момент оставить без западного телеком-оборудования, давайте обсуждать не будем. Могли бы уже оставить, смогут и в дальнейшем, как показал пример Китая, который продвинулся в деле микроэлектроники куда дальше России.

Так что наш удел в плане "отечественного оборудования" на ближайшие годы - это или локализованное в России "производство" (читай отверточная или крупноблочная сборка) импортного оборудования - того же Huawei, например. Или очень сырые, на коленке наспех сляпанные решения, которые не являются комплексными и неизвестно как себя поведут под реальной нагрузкой. Для сел или автодорог их еще можно пробовать применять, чтобы наработать опыт, усовершенствовать, для городов пока что было бы рано. При условии, что они не стоят дороже, чем качественные зарубежные решения. Иначе в чем смысл такой "отечественности"?

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