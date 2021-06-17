Регулирование: Заседание ГКРЧ - что решили по 3.5 ГГц

MForum.ru
17.06.2021,
ГКРЧ продлила разрешения на использование частот 3.5 ГГц компаниям, у которых срок действия лицензий на оказание услуг фиксированного беспроводного доступа в этом диапазоне истек в марте 2021 года.
Интересно, что было с абонентами и услугами в течение периода, когда завершилось действие лицензий, а ГКРЧ не спешило с их продлением? В период с марта по июнь. Операторы нарушали? Или абоненты были лишены услуги? Кто-то, вероятно, перевел абонентов на "резервные каналы". Впрочем, не будем лукавить в стиле официальных заявлений. Всем наплевать на существующие услуги с использованием диапазона 3.5 ГГц. Он интересует операторов (и именно поэтому они скупали бизнесы с соответствующими лицензиями, только и исключительно ради частот оптимального для 5G диапазона. И теперь стало ясно, что деньги были потрачены зря, что частоты операторы потеряют. Можно сказать, что уже потеряли, но им позволено теперь еще год с ними поиграться, но, разумеется, не в режиме 5G.
Лицензии их владельцам продлены на 1 год, до 1 июня 2022 года. За это время операторам предложено перевести абонентов на пользование системами связи в других диапазонах частот.
Таким образом мы с вами продолжаем буксовать с 5G на точке старта в интересах лоббистов "импортзамещения" в телекоме. Ставки в игре высокие - гонку государств за лидерство в технологиях, производстве, экономике, уровне жизни людей никто не отменял даже для тех, кто вдруг собрался всех нагнать, не имея технологической и производственной базы.
Что еще обсуждали на ГКРЧ?
Важную тему - ход работ по выполнения условий использования полос радиочастот при оказании услуг связи в населенных пунктах с использованием сетей GSM/3G/LTE. Это те самые "обременения" лицензий, когда операторам вместе с правом строить сети сотовой связи там, где это им интересно и экономически выгодно, выдается также план по обеспечению присутствия также в малонаселенных или удаленных пунктах, где строить и даже эксплуатировать сети базовой станции, как правило, нерентабельно.
Представитель РКН указал, что в отдельных случаях операторы отстали от графика, вмененного им ГКРЧ, но в целом это отставание не носит критического характера. ГКРЧ, понятное дело, операторам посоветовала с этими отставаниями что-то сделать, чтобы их не было. А РКН поручено вернуться к этой теме до 1 августа 2021 года и доложить обобщенную информацию. Операторам предписано рассказать о предпринятых ими мерах в 4q2021.
Выявилась новая проблема. Сейчас в больших городах вошли в моду гигантские электронные табло - медиафасады. Никто не говорит о том, что они, например, отвлекают водителей от управления автомобилями, но они вдобавок генерируют помехи в широкой полосе частот. ГКРЧ ничего не будет делать с источниками помех (реклама - это святое), зато утверждены нормы по защите приемных устройств от индустриальных помех. Заниматься защитой должны, понятно, не те, кто помехи создает, а владельцы приемных устройств. Спасение утопающих, ну, вы знаете.
Обсуждались вопросы о подготовке к участию России во Всемирной конференции радиосвязи 2023 года. Подробностей нет.
Был "заслушан" вопрос о выделении полос радиочастот приемным земным станциям космических радиослужб. Подробностей нет.
И вопрос "о рассмотрении частных заявлений юридических и физических лиц Российской федерации". Не спрашивайте, я сам не понимаю, что это значит, а в релизе Минцифры это не расшифровывается, как не упоминается и то, какое решение по данному вопросу было принято.
Не остались неуслышанными любимые участники рынка - первые среди равных ПАО Ростелеком и ГК Ростех. На основе предложений этих компаний были внесены какие-то изменения в состав рабочей группы по конверсии РЧ спектра. Подробностей нет.
В завершение работы ГКРЧ были заслушаны доклады ряда операторов сетей спутниковой связи о ходе работ по выполнению условий использования ранее выделенных им полос радиочастот.
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теги: телеком регулирование ГКРЧ 3.5ГГц частоты
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